《新北》放棄二階連署 藍營停止罷免陳乃瑜

2025/05/17 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕公民團體發起全國大罷免，在新北市新店區發起罷免藍委羅明才，也引發藍營支持者反制，推動罷免民進黨籍議員陳乃瑜，但是「除瑜回收」的領銜人曾濬昨日在臉書宣布，大罷免啟動以來，「新店彷彿籠罩在一股對立、仇視與分裂的氛圍之中」，經團隊表決，決定「放下」，停止罷免陳乃瑜行動。

罷團︰街頭籠罩肅殺氛圍

陳乃瑜表示，她始終尊重民主機制，也相信市民的眼睛是雪亮的，這段期間，經歷許多抹黑與攻擊，但也更加堅定初衷，感謝相信她、支持她、也願意鞭策她的市民，這段時間的風雨，是對她最大的提醒與磨練。

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曾濬指出，連署書的份數雖然仍依照原本的規劃進度推進，但他思考自從大罷免啟動以來，新店彷彿籠罩在一股對立、仇視與分裂的氛圍之中，街上的人不再有笑容，取而代之的是一種肅殺的氣息與壓抑的情緒，他驚覺「這不是我們熟悉的新店」，也不是他們想要的。

陳︰繼續專注問政本分

於是他緊急召集團隊開會，坦承自己的感受與掙扎，會議中，有人堅持應該堅定走下去，也有人與他有相同的憂慮。最後用表決方式決定，停止目前進行中的罷免行動。

陳乃瑜表示，未來她將繼續專注於問政本分，為新北市民把關預算、監督市政，讓大家看到理性、專業與負責任的政治，相信真正的民意來自基層的肯定，而不是政黨的操作。

涉死亡連署 被陳提告

陳乃瑜服務處指出，罷免陳乃瑜，第一階段需要兩千七百多件提議書，二階需要兩萬七千餘件連署書，但一階送件就有部分被退件，部分涉及死亡連署，已被陳乃瑜提告，服務處認為罷團應是擔心後續的司法偵查，才匆匆決定中止罷免動作。

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