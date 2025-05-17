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    中國父子檔搭艇 觀音偷渡上岸

    中國籍宋姓父子搭橡皮艇從桃園市觀音海水浴場左側沙灘上岸，被捕聲稱「為了投奔自由」。（資料照）

    中國籍宋姓父子搭橡皮艇從桃園市觀音海水浴場左側沙灘上岸，被捕聲稱「為了投奔自由」。（資料照）

    2025/05/17 05:30

    〔記者周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕兩名中國籍人士乘坐橡皮艇，昨天上午八時左右從觀音海水浴場左側沙灘成功上岸，海巡署北部分署獲報後立即派員實施灘岸搜索，查獲橡皮艇一艘，也在附近逮獲偷渡的宋姓父子檔，他們供稱「是為了投奔自由」；北分署已報請桃園地檢署指揮偵辦，將調查釐清他們來台的路線與動機。

    北分署昨晚發布新聞訊息表示，第八岸巡隊昨早八時七分獲報，兩名中國籍人士搭乘橡皮艇，從觀音海水浴場左側沙灘上岸，北分署動員灘岸搜索，查獲三．三公尺長橡皮艇一艘，也在附近逮獲兩名男子，未發現其他可疑物品。

    北分署初步調查，這兩人是中國籍四十一歲宋姓男子與其十七歲兒子，兩人對多數問題避重就輕，僅強調來台是為了投奔自由。北分署依違反入出國及移民法報請桃檢指揮偵辦。

    海巡署指出，由於中國不斷以軍機、軍艦繞台及跨越台海中線等手段，測試我方反應，軍演時更搭配小型目標偷渡，所以不排除本案是中國灰色地帶襲擾事件。

    去年六月九日發生具有中國解放軍背景的阮姓男子駕駛快艇，從台灣海峽長驅直入淡水河口，士林地檢署複訊後起訴，十二月廿日被士林地方法院判刑八月。去年九月十四日清晨六時五十分左右，又有中國籍王姓男子以附掛舷外機的三．六公尺長橡皮艇偷渡來台，在新北市林口區後坑溪出海口，以手機打國際求救碼報案，由海巡人員帶回偵辦。

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