520前夕 5共艦穿越宮古海峽

日本統合幕僚監部十六日晚間公布有五艘中國軍艦，在當天通過沖繩本島與宮古島之間的海域，朝著太平洋方向航行，當中包括一艘中國075型最新型兩棲登陸艦「安徽艦」。（取自日本統合幕僚監部官網）

2025/05/17 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕日本統合幕僚監部十六日晚間公布有五艘中國軍艦，在當天通過沖繩本島與宮古島之間的海域，朝著太平洋方向航行，當中包括一艘中國075型最新型兩棲登陸艦「安徽艦」。由於時間接近台灣賴清德總統就職滿週年，共軍動向觸動敏感神經，日本海上自衛隊也派遣反潛巡邏機進行警戒監視與情報收集。

海自是中午左右在宮古島東北約一百公里的海域，確認五艘共軍艦艇，包括一艘052D飛彈驅逐艦「蘇州艦」（舷號132）、兩艘054A護衛艦「舟山艦」與「徐州艦」（舷號分別為529與530）、一艘075型兩棲登陸艦「安徽艦」（舷號33）及一艘071型船塢登陸艦「龍虎山艦」（舷號980），這些艦艇持續南下，通過沖繩本島與宮古島之間的海域後，朝太平洋方向航行。

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075型兩棲攻擊艦是中國最新一代、最大型的兩棲作戰武器裝備，配備直通甲板和塢艙，滿載排水量三萬六千噸，可搭載三十架各型直升機、兩棲氣墊登陸艇與兩棲車輛，具備立體登陸作戰能力，對提升中國兩棲作戰能力、完善作戰體系，具有里程碑的意義。安徽艦也曾於今年二月十一日和其他三艦經沖繩本島與宮古島間海域向東南航行進入太平洋。

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