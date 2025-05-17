美退將曝500美軍在台協訓 立委：美台協訓預算應盡速解凍

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會15日舉行「在緊張加劇下維持嚇阻力：防止中共對台侵略」聽證會，前太平洋陸軍司令佛林（右）、美退役海軍少將蒙哥馬利（中）及前副國務卿康貝爾（左）出席。蒙哥馬利證實，美軍駐台聯合訓練團人數規模為五百人，建議未來應擴大至一千人，以建立具實戰能力的部隊。（中央社）

2025/05/17 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國退役海軍少將蒙哥馬利於美國國會聽證會首度證實，美軍駐台聯合訓練團人數規模為五百人，建議未來應擴大至一千人，以建立具實戰能力的部隊。對此，民進黨立委王定宇昨強調，國防無黨派色彩之分，安全是人民最重要的依靠，今年度遭凍結的相關預算確實牽涉到國軍與盟友間的訓練合作，應盡快予以解凍。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會美東時間十五日舉行「在緊張加劇下維持嚇阻力：防止中共對台侵略」聽證會，前太平洋陸軍司令佛林、蒙哥馬利及前副國務卿坎貝爾出席。

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蒙哥馬利於聽證會上首度證實，美國駐台聯合訓練團規模為五百人，未來應擴至千人以建立具實戰能力的部隊。他指出，美國政府依據二○二三年「台灣增強韌性法案」協訓台灣軍隊的進度緩慢，若要令台灣建立具實戰能力的反介入部隊，仍需更多美軍投入及參與，否則提供再多武器系統也無濟於事。他也主張，台灣國防預算應在二○二八年達GDP五％水準。

台灣國防預算遭阻擋

王定宇：盟友很關切

然而，國防部長顧立雄日前透露，國防部今年度遭凍結的業務費預算已影響到美台協訓相關經費。相關預算截至十四日未獲立院解凍。王定宇昨表示，國防預算不僅牽涉到國防安全所需，也關係到盟友如何看待台灣對自身安全重視程度，是國際觀感問題，既有象徵意義也有實質意義。

王說，尤其被凍結的預算確實牽涉到國軍與盟友間的訓練合作，當主要盟友都在關切台灣國防預算遭阻擋，甚至公開或當面點名時，在野黨應了解國防無色彩，安全是人民最重要依靠，盡快予以解凍。

至於蒙哥馬利建議台灣國防預算應提升至GDP五％，王定宇表示，台灣的安全當然要投資，而國防預算支出也是由我們國家自己決定，賴總統已宣示要將國防預算逐步提升，無論是不對稱戰力，或全方面韌性提升、加強訓練及軍事量能等，台灣都有意願、也有必要增加投資。

不過，王定宇也說，台灣需要相當多關鍵性的裝備與訓練計畫，當我國提出增加國防預算同時，這些需求也必須獲得滿足，而關鍵在於美方是否願意提供，否則只是「有錢沒地方花」。因此，他認為問題不單在於是否增加至GDP五％，呼籲盟友能夠理解這點，盡快同意合作和提供。

對於蒙哥馬利的說法，國防部昨回應本報表示，國軍與友盟國家維持常態訓練交流，藉以汲取實戰經驗，提升我軍整體戰力；相關規劃均依年度計畫執行。對執行細節沒有說明。

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