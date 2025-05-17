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    首頁　>　政治

    晤英下議院議長 蔡英文盼深化台英友好

    前總統蔡英文十五日與英國國會下議院議長霍伊爾爵士（右）進行會晤。（蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文十五日與英國國會下議院議長霍伊爾爵士（右）進行會晤。（蔡英文辦公室提供）

    2025/05/17 05:30

    〔記者蘇永耀／台北報導〕前總統蔡英文前天在英國國會向友台議員發表演說，並與下議院議長霍伊爾在其官邸會晤。蔡辦昨證實，蔡前總統十五日在台英國會小組共同主席柴萍恩議員陪同下，與英國國會下議院議長霍伊爾爵士（右圖右，蔡英文辦公室提供）進行會晤。

    在三十分鐘的會晤中，雙方對台英共同關切議題交換意見，並期盼台英繼續為共同理念緊密交流、深化友好關係。

    台英國會小組執政黨工黨籍共同主席、下議院議員柴萍恩接受中央社專訪時說，身為下議院議長，霍伊爾象徵英國國會領袖，因此他決定與台灣前總統蔡英文舉行「正式會晤」，可謂傳達重要宣示（a big statement）。

    柴萍恩認為，霍伊爾擁護世界各地的民主政體，也表達對台灣民主的敬重與支持。

    蔡赴劍橋大學演講

    蔡英文昨也前往劍橋，在劍橋大學發表演講，強調在新時代中台灣所能扮演的角色。

    蔡英文同時在定居英國多年的台灣人所開設餐廳，與旅英台人餐敘交流。她在臉書提到，劍橋大學這邊有一間「台灣餐車」，用餐時間都大排長龍，她則朝聖點了一份台灣刈包，「加了香菜」。

    劍橋是英國學術和科技重鎮，在當地及周邊地區發展事業的台灣專業人士橫跨生物科技、材料科學、醫藥、資訊工程、人工智慧（AI）、藝術與博物館學等領域。

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