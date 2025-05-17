WHA行動團啟程 邱泰源：努力到最後一刻

衛福部長邱泰源（左三）昨與外交部長林佳龍（右二）共同召開記者會，說明我國推動參與WHA相關規劃，並和參加「世衛行動團」的希望兒童合唱團成員合影。（記者廖振輝攝）

2025/05/17 05:30

我仍未收到邀請函

〔記者方瑋立／台北報導〕第七十八屆世界衛生大會（WHA）十九日登場，台灣尚未收到邀請函。衛福部長邱泰源昨與外交部長林佳龍共同召開記者會，宣布「世衛行動團」昨晚啟程，並強調儘管尚未獲邀，政府不會放棄，將努力到最後一刻，讓世界聽到台灣的聲音。

爭取與各國代表雙邊會談

邱泰源表示，台灣是全球防疫與醫療的優等生，卻被拒於「教室之外」，無法與「同學們」分享經驗與資源，不僅是世界的損失，且對台灣人民不公平，違背世衛組織（WHO）憲章中「健康人權」的基本理念。

請繼續往下閱讀...

面臨今年度出國經費遭刪減六成，邱泰源說，「該做的事還是要做」，本次「世衛行動團」將由次長呂建德擔任副團長兼發言人，並邀無任所大使吳運東參與，昨晚啟程前往日內瓦，爭取與各國代表進行雙邊會談，參加周邊會議與活動，同時召開國際記者會，呼籲更多國家及組織支持台灣出席WHA。

林佳龍籲世衛拒絕政治干預

林佳龍則指出，中國不僅將WHA運作政治化，更長年扭曲聯合國第二七五八號決議，阻撓台灣參與國際組織。他與邱泰源同聲強調，唯有台灣的民選政府，才能真正代表台灣人民；台灣是全球公衛及防疫體系不可或缺的一環，缺少台灣參與，將是世界的損失。

林佳龍表示，外交部與衛福部透過設立「健康台灣推動委員會」、組成「醫療外交台灣隊」，結合醫界、醫療院所、宏碁與廣達等科技業者，共同推動「智慧醫療與健康產業」，並將於日內瓦舉辦說明會，展示AI與大數據應用於提升醫療可近性。

「讓台灣和你一起拚」，林佳龍呼籲，WHO秘書處應堅守專業與中立，拒絕政治干預，正視並接納台灣加入全球公衛防疫體系；他也盼藉由世衛行動團啟程，讓世界聽見台灣的聲音。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法