美眾議員提案 「對台六保證」入法

美國民主黨聯邦眾議員克利什納穆希美東時間十五日提出「對台六項保證法案」，主張將「六項保證」正式納入美國法律體系，並建立國會審查機制，確保未來任何政府不得在未經國會同意情況下擅自更動。（法新社檔案照）

2025/05/17 05:30

建立國會審查機制 確保未來任何政府不得擅自更動

〔記者方瑋立／綜合報導〕美國民主黨聯邦眾議員克利什納穆希美東時間十五日提出「對台六項保證法案」，主張將「六項保證」正式納入美國法律體系，並建立國會審查機制，確保未來任何政府不得在未經國會同意情況下擅自更動。該法案獲得跨黨派議員連署，顯示美國國會對台政策的一致支持。

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跨黨派連署 顯示美國會一致力挺台灣

「六項保證」為一九八二年美中「八一七公報」發表前夕，時任美國在台協會台北辦事處處長李潔明向前總統蔣經國口頭提出的美方說明，其內容包括：美國不會設定停止對台軍售的日期、不會修改「台灣關係法」、不會在決定對台軍售前諮詢中國、不會在兩岸之間擔任調停者、不改變對台灣主權立場，以及不迫使台灣與中國談判。

美國眾院美中戰略競爭特別委員會民主黨團十五日指出，「六項保證」自前總統雷根時期提出後，歷屆美國政府均持續重申，並在「台灣關係法」及「國防授權法」等多項法律中被援引，惟至今尚未被正式寫入美國國內法。

克利什納穆希表示，將六項保證入法將發出明確的跨黨派訊息，「美國將堅決反對脅迫，支持台海和平穩定，並確保美國的政策一貫、有原則且依法執行」。

共同提案人、共和黨籍眾議員金映玉強調，此項立法清楚傳達美國對台灣夥伴關係的重視，在美台共同面臨中共經濟與安全威脅之際，尤具重大意義。除金映玉外，該法案也獲多位跨黨派議員支持。

立委：形塑對台國防外交支持網絡

民進黨立委陳冠廷昨對上述法案深表肯定與感謝，他並說，這與美國國會先前提出的「豪豬法案」、「台灣國際團結法」等，正逐步形塑出美國對台灣國防外交的重要支持網絡。該法案一旦通過，將向國際社會傳達明確訊息，台美雙方正以更加制度化的方式深化夥伴關係，這也攸關台海和平及區域穩定。

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