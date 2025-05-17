騷擾罷團》 統促黨狼友會會長被法辦

王啟鑌自錄影片，以嘲諷語氣稱罷團為「這些灣灣」、「1450」，還走上前向罷團表示，「你們是不是都有收錢」、「罷免賴清德飾在這邊嗎」。（記者鄭景議翻攝）

2025/05/17 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕俗稱「狼友會」的統促黨主席張安樂附隨組織「中華安樂之友會」，其會長王啟鑌本月四日前往新北市中和區中安街的罷免站騷擾雙和罷團，還自錄影片表示這些「灣灣在反罷免」，將影片放上抖音。經網友轉發至Threads，前日被中和分局警方網搜發現後主動偵辦，儘管罷團表示不向王啟鑌追訴，警方仍以社維法法辦。

據了解，王啟鑌當時自錄影片，以嘲諷語氣稱罷團為「這些灣灣」、「一四五○」；他還騎車向罷團表示，「你們是不是都有收錢」、「罷免賴清德是在這邊嗎」，不過罷團淡定以「那你收多少」、「罷免賴清德要去找國民黨立委喔」等回擊，中和分局員警當時也在場，見狀上前制止，王啟鑌見到有警察介入立刻騎車離去。

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事發影片十三日被網友PO上Threads，中和分局警方前日網搜發現後，立即調閱當天現場監視畫面，並且向罷團活動負責人林姓男子了解現場狀況，林男表示未受對方辱罵或攻擊，不向王男追究或提出告訴。

中和分局警方指出，儘管罷團未提告，仍通知王男到案說明並告誡約制，訊後並依社會秩序維護法第六十八條第二款裁處王男。

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