憲訴法釋憲案 憲法法庭決議受理》 綠盼導正毀憲亂政修法 藍：綠陷大法官於不義

民進黨５１位立委認為憲訴法修法有違憲疑義，聲請釋憲，憲法法庭同意受理。（資料照）

2025/05/17 05:30

〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕民進黨立法院黨團二月遞狀聲請「憲法訴訟法修正條文」暫時處分及釋憲，憲法法庭本月十二日舉行說明會，後經評議有逾半數大法官同意受理。民進黨團幹事長吳思瑤昨指出，藍白惡修憲訴法事證明確，期盼最終能夠有好的結果，導正所有毀憲亂政的修法；國民黨立委吳宗憲則批評，民進黨就是將大法官拉入權力分立的鬥爭裡面，完全陷大法官於不義。

藍白立委去年十二月挾人數優勢通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人。行政院提出覆議遭藍白聯手反對，經總統賴清德一月廿三日公布憲訴法修正案，民進黨團總召柯建銘代表五十一位黨籍立委向憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲，尋求救濟。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤受訪表示，憲法法庭首次以說明會的形式，釐清是否受理聲請案，並對聲請方民進黨提出許多尖銳提問，充分展現了大法官的公正與嚴謹，藍白不應該詆毀大法官、為大法官貼上顏色。對於受理結果，她說，黨團支持大法官依照憲法規定公正行使權力，並對釋憲聲請具備相當信心，希望能夠有好的結果，導正所有毀憲亂政的修法。

民進黨立委鍾佳濱認為，憲法法庭在既有憲訴法上受理該釋憲案，意味著在後續程序中，大法官高機率認為這個經過惡意修改的憲訴法實質無效；而大法官對修正後的憲訴法若採否定態度，亦可推論很可能做出違憲宣告。

吳宗憲則表示，二○一八年國民黨對前瞻基礎建設特別預算案聲請釋憲，當時大法官表示，因無黨籍立委高金素梅未參與表決駁回該案，認定高金「不夠積極」，駁回釋憲聲請案。他說，套用在這次的憲訴法上，民進黨在立法院會三讀時並未反對，所以民進黨不適格，也不能提出這樣的聲請，大法官卻受理，讓他無法理解。

吳也質疑，目前大法官人數不足，受理案子是否有正當性？他批評，現在的憲法法庭完全不演，套句前總統陳水扁的話，民進黨就是將大法官拉入權力分立的鬥爭裡面，完全陷大法官於不義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法