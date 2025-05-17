憲訴法釋憲案 憲法法庭決議受理

民進黨５１位立委認為憲訴法修法有違憲疑義，聲請釋憲，憲法法庭同意受理。（記者楊國文攝）

2025/05/17 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕憲訴法修正案釋憲有重大進展！針對民進黨五十一位立委聲請憲訴法部份條文釋憲、暫時處分案，憲法法庭本月十二日召開說明會，由民進黨、關係機關立法院就三讀立法程序有無瑕疵等爭點進行攻防；司法院指出，憲法法庭現有八位大法官於十四日召開會議，經逾半數大法官同意後，決議受理釋憲聲請。

法界：立法程序有重大爭議 受理意料中

至於暫時處分的部份，憲法法庭尚無裁定結果。法界認為，依據立法院對憲訴法修法的立法程序明顯有重大爭議，大法官受理釋憲聲請，乃意料中的事。

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立法院去年十二月廿日三讀通過修正憲訴法修正案，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人等。

行政院今年初呈請總統核可後，移請立法院覆議，遭藍白聯手反對，覆議案不通過。經總統賴清德於一月廿三日公布憲訴法修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘代表五十一位黨籍立委向憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲。

憲法法庭現有八位大法官十二日下午召開說明會，邀請柯建銘、立法院代表黃國昌等關係人，針對立院三讀立法程序是否合乎法律規定，或有違憲瑕疵等十項爭點進行說明，做為是否受理聲請案的重要參考。

司法院指出，依據憲法訴訟法第卅二條第二項規定，聲請案件之受理，應經過大法官現有總額三分之二以上參與評議，參與大法官過半數同意。憲法法庭經過本月十二日召開說明會後，現有八位大法官於十四日開會評議，經大法官逾半數同意，決議受理此件釋憲聲請。

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