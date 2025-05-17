54：48 反廢死公投立院表決通過 民進黨批在野黨煽動民粹救大罷免

藍白立委昨挾人數優勢，以54票對48票通過國民黨立委所提「反廢死」公投案。（記者陳逸寬攝）

2025/05/17 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會昨天就國民黨立委所提「反廢死」公投案展開表決大戰，藍白立委挾人數優勢，以五十四票對四十八票強行通過，後續將送中選會辦理。民進黨立委批評，在野黨因害怕大罷免，以「空殼公投」煽動民粹對抗憲法，甚至自我閹割立法權，浪費公帑及社會資源。

藍白挾人數優勢 強過關

推估8月23日 舉行投票

公投法明定，公投日定於八月第四個星期六，自一一○年起，每二年舉行一次。據此，推估今年於八月廿三日舉行投票。

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公投提案主文為「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策」。案由說明，去年憲判雖宣告死刑有條件合憲，但對科處及執行死刑設下諸多嚴格且不合理的限制，死刑可說已名存實亡，悖離民主法治精神，更將大法官的個人價值凌駕多數民意；政府雖於今年一月槍決死刑犯黃麟凱，仍無法消除國人的質疑。

藍綠黨團昨天院會祭出甲級動員。民進黨立委接力登記發言、陳述反對立場；鍾佳濱表示，國民黨打著反廢死的旗號誤導社會，無非是藉由資訊落差，煽動民粹對抗憲法，呼籲在野黨儘速遵守憲法判決的誡命、認真修法，不要自我閹割捨棄立法權。

民進黨團幹事長吳思瑤說，「公投法」規定提案最基本的法定要件，應符合重大政策的創制或複決，台灣沒有廢死、大法官亦宣告死刑合憲，在野黨立委是法盲、還是文盲？舉辦一次公投至少花費九億元，每增加一案就多一．五億元，國民黨拿不存在的議題進行政治操作，浪費公帑、耗費社會資源，意圖以公投綁罷免，拿公投做為怕罷免的救生圈。

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