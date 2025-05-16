性招待案 陳宗彥一審無罪

行政院前發言人陳宗彥被控接受兩次性招待，因罪證不足一審判無罪。陳宗彥回應聲明，感謝法官正確的認事用法，也感謝大家關心。（資料照）

2025/05/16 05:30

〔記者王俊忠、施曉光／綜合報導〕行政院前發言人陳宗彥於二○一二至二○一三年擔任台南市府新聞處長與民政局長時，因連姓、王姓酒店業者請託協助警官平調案與加速歌唱場所變更工程案，被控接受業者兩次性招待，陳否認犯行。去年檢方調查認陳涉接受性招待、依貪污罪嫌起訴；台南地院合議庭認定罪證不足，昨判決陳宗彥無罪。

陳：希望就此揮別陰影

對於獲判無罪，陳宗彥回應聲明，感謝法官正確的認事用法，也感謝大家關心；這件十多年前就已經被檢察官簽結的案件，法制上根本不應該再存在，被檢方重啟調查起訴，深感不平；獲得無罪判決，非常欣慰，謙卑地希望能就此揮別陰影。

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國民黨譏諷「性」賴治國

不過，國民黨發言人楊智伃質疑，檢方依監察院資料、民眾告發與監聽內容比對後，確認陳宗彥與「小芸」、「愛佳」、「愛玲」三名女子發生性行為，罪證確鑿，一審竟判無罪。她譏諷說，現在台灣已經成為「『性』賴治國」，「只要自己人，怎麼玩弄法律都可以？」「賴清德你還有臉談法治嗎？」

另涉案的同案兩名被告，連姓酒店業者（綽號歐哥）與王姓業者（綽號豆哥、連姓男子特助）兩人在交付性招待不正利益部分也都獲判無罪；兩人涉圖利媒介不詳男客性交易有十罪，各合併判刑一年與八月徒刑，均得易科罰金且均緩刑兩年。

台南地院合議庭說明，陳宗彥被控在協助南市王姓警官副隊長平調案與加速視聽歌唱場所變更工程案涉接受兩次免費性招待，在副隊長平調案上，陳否認接受性招待，連、王二人也否認有免費招待陳，監聽譯文提到的「陳董」，無法確認就是指陳宗彥，又無其他證據，因此判無罪。視聽場所工程案，當天只有王男與酒店員工的通訊譯文，沒有陳宗彥與王男的通聯內容，同樣證據不足、認定無罪。

對判決結果，檢方與連、王二人均可上訴。

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