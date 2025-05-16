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    反對學校赴中交流 鄭英耀：中國是不民主國家

    教育部長鄭英耀昨出席在高雄舉辦的放視大賞時受訪表示，鼓勵老師、學生多跟歐美先進、民主國家有更緊密的交流。（記者許麗娟攝）

    教育部長鄭英耀昨出席在高雄舉辦的放視大賞時受訪表示，鼓勵老師、學生多跟歐美先進、民主國家有更緊密的交流。（記者許麗娟攝）

    2025/05/16 05:30

    〔記者許麗娟、方瑋立／綜合報導〕中共常年假借交流名義行統戰之實，教育部長鄭英耀前天表達目前不鼓勵、甚至是禁止與反對學校和中國交流，引發熱議；他昨天在高雄受訪時再次強調，目前兩岸情勢緊張，加上中國是一個不民主的國家，才會希望要慎重考慮。

    教長鼓勵師生 多跟歐美民主國家交流

    對於被扣上是「第一個反對學校與中國交流的教育部長」，鄭英耀表示，「這樣的帽子我承擔不起」，他只是陳述事實，交流、旅遊是人民的自由與權益，但現在兩岸的情勢比較緊張，陸委會也公布中國為旅遊橙色警戒，學生、老師透過交流會有潛在的風險，從教育部的觀點，當然會希望要慎重考慮。

    鄭英耀說，學術交流本來就應該給予肯定，只是歐美先進國家與其他國家，並沒有像中國這樣對台灣不友善，基於中國是一個不民主的國家，在學術交流上，他鼓勵老師、學生多跟歐美先進、民主國家有更緊密的交流。

    新型態介選定義 國安局一個月內提報告

    立法院外交及國防委員會昨針對「中國複合式威脅對我國家安全之影響」邀相關官員進行報告，立委也關切中國統戰營隊企圖滲透至我國大學舉辦說明會一事，民進黨立委鍾佳濱要求國安局、陸委會盤點現行法規的介選樣態和參與共諜組織漏洞，並偕同教育部針對大學協助中國統戰活動擬具因應措施，如比照「旅遊警示」，對中國來台招攬教育交流的團體以不同「燈號」標記，給予師生、家長有判斷風險的指標。

    國安局副局長黃明昭允諾，會協同調查局、陸委會針對新型態介選提出定義，並於一個月內提出報告。陸委會副主委沈有忠也說明，陸委會皆會提高警戒，提醒學生、學校或交流方這類活動的可能統戰意涵。

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