藝人配合中國統戰 陸委會：逾20例蒐證中

陸委會副主委沈有忠昨於立院答詢時證實，目前已依客觀標準初步鎖定廿幾名不僅轉貼、甚至公開參加中國政協活動，或者加大語氣貶抑我國主權等的藝人，希望文化部第一波可以針對情節嚴重者處理。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/16 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕陸委會主委邱垂正近日示警，部分台灣藝人轉發社群圖卡或言論的行為，恐為配合中國黨政軍機構對台統戰，若查證屬實最高可處五十萬元罰鍰。陸委會副主委沈有忠昨於立院答詢時證實，目前已依客觀標準初步鎖定廿幾名不僅轉貼、甚至公開參加中國政協活動，或者加大語氣貶抑我國主權等的藝人，希望文化部第一波可以針對情節嚴重者處理。

沈有忠：盼文化部對情節嚴重者處理

五二○總統就職滿週年將近，民進黨立委林楚茵關切，中國利用網紅或藝人協同作戰，在關鍵時刻友中反台，國安局是否有所掌握？

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國安局：掌握40多家在台協力者媒體

國安局副局長黃明昭回應，中共對我外宣、假民調等手法的統戰滲透方式，包括運用我國國內小型網媒進行「以台打台」的宣傳利中基調手法運作，目前國安局掌握有四十多家在台協力者媒體，皆已提供給相關單位做後續處理。

另外，針對台灣部分藝人在關鍵時刻配合中國進行協同操作，沈有忠說，陸委會確實觀察到部分台灣藝人，可能為赴中尋求更多商機，於特定的時間點、配合特定的對象、轉發特定的內容，甚至是擴大傳散，意圖影響台灣的民心士氣，陸委會皆不可容忍這些行為。近期已協同文化部召開特別專案會議，盼對此現象進一步展開查處作為。

沈說，陸委會非針對特定人，而是針對「內容」，因此勢必將掌握客觀事實與事證。他透露，初步已鎖定廿餘人，針對公開參加中國政協活動或口頭上加大貶抑我國主權等情節嚴重，由文化部進行首波處理。

民進黨立委李坤城則認為，中國可能會在五二○要求台灣藝人做出政治表態，他建議如果相關行政指導原則已經定案應先公開，讓藝人清楚知道原則，不要逾越紅線。

去年五二○，歐陽娜娜等廿位台灣藝人因配合中共官媒轉發促統貼文，被列為行政查察對象。陸委會發言人梁文傑昨也表示，就算是經紀公司操作，也不能卸責；懲處目的不是為了懲處，是要讓藝人在中國發展的時候，讓他們有理由可拒絕中共要求。

他說，如果台灣對這種行為沒有任何懲罰，完全是放任；當中共要求台灣藝人或經紀公司必須在特定時候、譬如軍演時表態支持武統，這些藝人及經紀公司就完全沒有拒絕理由，因為台灣都不管。所以不是為了懲罰，而是讓藝人有比較自由的空間。

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