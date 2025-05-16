英國會演說 蔡英文：台英團結守護自由民主

蔡英文前總統的歐洲行，昨展開英國訪問行程，並受邀參訪英國國會及向友台國會議員發表演說。（蔡英文辦公室提供）

2025/05/16 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文前總統的歐洲行，昨展開英國訪問行程，並受邀參訪英國國會及向友台國會議員發表演說。蔡英文強調，台灣的存在與人民的堅定意志，對中國擴張野心構成關鍵嚇阻。她呼籲值此充滿變動、反民主勢力威脅日增的時代，台英更應團結守護自由民主。

會晤下議院議長霍伊爾

蔡英文昨抵英國國會大廈周邊，下議院議員、台英國會小組執政黨工黨籍共同主席柴萍恩與另一位共同主席、上議院議員羅根勳爵迎接。蔡英文先出席友台議員在國會宴會廳舉辦的歡迎酒會並發表演說。酒會後，蔡英文一行人參訪國會、了解議事進行，接著與約三十位友台議員共進午餐。柴萍恩另證實，下議院議長霍伊爾會晤蔡英文。

請繼續往下閱讀...

蔡英文演說，從一九八○年代在倫敦求學談起，強調英國對她產生深遠的影響。當年在倫敦政經學院念書時，從未想過有一天能夠站在英國上議院、在國會議員面前發表演說。來到在英國治理體系佔據中心近千年的國會殿堂，實在是莫大的榮幸。

蔡英文認為，近年來，台英的合作關係已有具體且可觀的成果。然而，在當今全球局勢充滿不確定性的時刻，兩國更應加強攜手合作，提升我們的韌性與安全。在這充滿變局的時代，反民主勢力越來越多地利用自由開放的社會環境，透過假訊息與影響力操作來製造分裂。英國正面臨這類威脅的顯著上升，而台灣則是全球遭受此類攻擊最頻繁的國家。

蔡英文指出，台灣與英國皆具備對抗境外資訊操弄與干預（FIMI）的優秀能力，並持續交流經驗，以強化彼此的防禦。台灣積極學習英國在策略溝通及創新工具應用上的豐富經驗，也分享我們如何運用快速應變機制與協作網絡，來促進正確資訊的傳播與媒體素養的培養。

她說，隨著人工智慧與社群媒體放大這些威脅，雙方在此領域的合作更加重要。民主制度的健康與否，仰賴我們能否切斷惡意影響、確保人民擁有可信賴的資訊環境。

蔡英文進一步說，這是全球民主面臨嚴峻考驗的時刻。做為肩負人民託付的民意代表，有責任守護自身的民主制度，並與世界各地的民主國家團結一致。她強調，台灣身處捍衛民主的第一線，儘管面對來自強大鄰國的龐大壓力，從未動搖對民主價值的承諾。事實上，台灣證明了，即使面對再多挑戰，民主依然可以生存與茁壯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法