跨國海巡聯合操演 海巡署：洽談中

立委倡跨國海巡「台海」聯合操演，海巡署副署長謝慶欽昨答詢透露，已與「某些國家」洽談中。圖為曾於2021年8月參與台美聯合操演的海巡「嘉義艦」。（記者姚岳宏翻攝）

2025/05/16 05:30

立委建議聯合美、日、澳、菲操演 回應中國灰色地帶襲擾

〔記者方瑋立／台北報導〕中國以海警與海上民兵對台灰色地帶襲擾日益加劇。民進黨立委王定宇昨質詢表示，中國將軍艦塗裝後化身海警艦艇，對台實施攔查、封控等騷擾，大玩法律戰和心理戰，我國應以「灰色地帶回應灰色地帶」，聯合美、日、澳、菲等友盟國家在台海聯合操演；海巡署副署長謝慶欽對此證實，已與「某些國家」洽談中。

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立法院外交及國防委員會昨邀請國安局、海委會、陸委會、法務部調查局報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。

王定宇：可在台海進行人道救援演訓

王定宇關切，近期訪美每一場無論層級的會談，都會提及中國利用海警、海上民兵或者民用船，結合軍事力量在台灣廿四浬內，或南海、東海、台海的「灰色地帶威脅」。面對中國把軍艦當作「海警船」的威脅，我國海巡是應處主力，但雙方在武力上有落差，面對中國藉故對我周遭民船實施「攔查」，海巡應精進因應作為。

謝慶欽回應，「封控廣義上視同作戰」，海巡原則上會配合聯合情監偵手段，透過海軍協助開闢安全航道讓民船脫離，重點在於保護我國國籍船，以及廿四浬鄰接區內駛向我國的外國籍船舶。他證實，海巡現正規劃空勤計畫，為爭取預先處置的時間，全力規劃遠距偵蒐的各種裝備，包括空中能量。

王定宇建議，中國用海警進行灰色地帶侵擾，一方面是法律戰，也是心理戰，在玩「政治」，所以最好的因應方式是「用灰帶回應灰帶」。他說，台灣與美方、日方在遠處的聯合操演、簽訂訓練合約等皆已具備，假設中國利用海警騷擾水域，應聯合美、日、菲、澳等友盟國家，在台灣海峽進行因應颱風等人道救援的聯合演訓。

「救援無國界」，謝慶欽坦言，海巡署有配合外交部，對於友好國家、邦交國，都朝這方向全力以赴，海巡署跟某些國家「已經在談了」。

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