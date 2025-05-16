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    朝野協商》韓國瑜揶揄民進黨團「一龍二鳳」綠委轟物化女性

    立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商「司法院人事同意權」等12案，期間韓一度揶揄「請通知民進黨團一龍二鳳趕快來現場。」對此，民進黨團書記長陳培瑜於會中提出權宜問題，痛批韓「肉麻當有趣，物化、歧視女性，我們聽起來非常不舒服。」韓則強調，自己並沒有惡意，「如同柯總召說我們都禿頭一樣。」並稱「不要得理不饒人」。（記者謝君臨翻攝）

    立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商「司法院人事同意權」等12案，期間韓一度揶揄「請通知民進黨團一龍二鳳趕快來現場。」對此，民進黨團書記長陳培瑜於會中提出權宜問題，痛批韓「肉麻當有趣，物化、歧視女性，我們聽起來非常不舒服。」韓則強調，自己並沒有惡意，「如同柯總召說我們都禿頭一樣。」並稱「不要得理不饒人」。（記者謝君臨翻攝）

    2025/05/16 05:30

    〔記者謝君臨、劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商，身為國會議長，韓一度揶揄「請通知民進黨團『一龍二鳳』趕快來現場。」民進黨團書記長陳培瑜當場痛批韓「肉麻、噁心當有趣，嚴重物化、歧視女性，我們聽起來非常不舒服。」韓仍稱，自己無惡意，「如同柯總召說我們都禿頭一樣。」民進黨團總召柯建銘隨即回擊，錯就是錯，正式場合談話用詞和語態，硬拗沒道理。

    韓辯稱無惡意 柯建銘批「錯就是錯」

    韓國瑜昨主持朝野協商前，提及民眾黨團總召黃國昌請假，國民黨團總召傅崐萁人在路上，請到場的黨團幹部稍待，不過就在傅到場後，韓卻揶揄說「請通知民進黨團『一龍二鳳』趕快來現場。」引爆民進黨團柯建銘、陳培瑜與黨團幹事長吳思瑤三位黨鞭不滿。

    陳培瑜於會中提出權宜問題，指韓竟稱「民進黨團一龍二鳳。」質疑「這代表什麼意思？肉麻、噁心當有趣？」陳強調，這是展現專業的現場、立委要好好工作的現場，「您身為堂堂主席、院長，所言令人遺憾，我鄭重抗議。」

    韓國瑜解釋，就像他常和立委陳永康、王正旭留守議場，他開玩笑稱他們「玄冥二老」一樣，沒有惡意。他講「龍、鳳」，是希望緩和朝野肅殺氣氛，「如果要曲解意思，我實在沒辦法。若大家要這麼嚴謹的話，也可以，這種玩笑話我們就降低，讓你不舒服，不是我的本意，而且不要得理不饒人的樣子。」

    陳培瑜表示，韓院長說「得理不饒人，代表我所言有理，請尊重我的感受。」她強調，身為立委前，我們先是一個人，人要懂得基本尊重道理。韓院長所言令人非常不舒服，覺得被侮辱，「我們沒有遲到。」

    韓再強調，他講「一龍二鳳」絕無侮辱之意，「龍」指真正的男人，「鳳」則是體貼美麗大方的女孩，沒有惡意。柯建銘則向韓呼籲，平常插科打諢、聊天，可以博君一粲，但坐在主席台上不應如此。「院長，錯就是錯，硬拗都沒道理，我一定要替兩位女同事抱不平，正式場合有談話的用詞和語態。」

    經約兩小時討論，朝野立委對於大法官人事同意權案處理時程、是否延會至七月底無法達成共識；僅同意「經費稽核委員會」依政黨比例推派代表。

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