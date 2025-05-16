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    連署涉造假》助理張芳碩收押 盧縣一：個人行為

    罷免民進黨原住民立委伍麗華領銜人張芳碩（左），去年曾與伍麗華（右）在原住民教育相關活動中同台。（取自立委伍麗華臉書）

    罷免民進黨原住民立委伍麗華領銜人張芳碩（左），去年曾與伍麗華（右）在原住民教育相關活動中同台。（取自立委伍麗華臉書）

    2025/05/16 05:30

    〔記者李立法、陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕屏東地院昨天指出，罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，罷免案領銜人張芳碩否認犯罪，與共犯間供述不一致，因事關共犯間如何分工，何人實際偽造，均尚待檢警釐清，對犯罪事實的認定甚為重要，無法透過具保、責付或限制住居等方式，防止張芳碩勾串共犯、滅證，故有羈押必要，應予羈押並禁止接見通信。

    屏東地院羈押庭認為，檢察官羈押聲請書所載告訴人、證人的證述甚明，並有相關遭偽造的連署書在卷可憑，張芳碩身為領銜人，指示他人協助連署作業，並自承第一階段的連署和補件速度過快，一定是抄來的，但張芳碩卻不積極確認補件的連署書是否正確，容任該犯罪結果的發生，自有幫助或共同犯罪的不確定故意，涉犯行使偽造私文書，違反個人資料保護法及未經同意偽造連署等罪嫌疑重大。

    伍麗華再籲朱立倫懸崖勒馬

    民進黨立委伍麗華獲悉張芳碩被法院裁定羈押後表示，尊重司法，她並呼籲國民黨主席朱立倫懸崖勒馬，不要這樣子對待原住民，撕裂原住民的情感，她認為這些領銜人可能受指使，檢調一定要追查出幕後是誰在下令做違法的事。

    國民黨立委盧縣一對助理張芳碩因犯罪嫌疑重大被法院羈押，簡短回應記者詢問說，這是張的「個人行為」，他對屏東地院的羈押動作「沒意見」，不會替張提出抗告。

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