冷眼集》抄名冊看國民黨

國民黨自詡做為一個百年政黨，現在又在台灣國會掌握最多立委席次，它的組織動員體系卻是以顯不相當的手段在因應危機與攻防，這透露出了什麼樣的政治問題？（資料照）

2025/05/16 05:30

記者鄒景雯／特稿

最近三週內，政治上有兩條軸線在進行競賽，一條是針對藍委的「大罷免」運動在各地衝刺送件，並且達成率超過外界預期，另一條理應是以針對綠委的反制（反罷）來展示「旗鼓相當」的實力才對，結果情況不然，竟是國民黨黨務主管疑似集團性連署「抄名冊」，紛紛遭到檢調機關搜索、收押、起訴，於是以面臨左右夾擊「一路挨打」的慘景面世。

國民黨黨務系統群起抄名冊所涉及的法律問題，包括偽造文書、違反個資法等等，是法治教育中的公民基本素養，已無須贅言，值得探究的是國民黨自詡做為一個百年政黨，現在又在台灣國會掌握最多立委席次，它的組織動員體系卻是以顯不相當的手段在因應危機與攻防，這透露出了什麼樣的政治問題？

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首先，罷免公職人員需要起碼與合格的公民連署，各地領銜人與民團已經向國人完成了公開透明的示範，如此一呼百諾、揭竿而起的公民行動，其實是來自草根的寧靜革命，如果國民黨私底下定位其為「邊緣人」、「烏合之眾」，則改以發動各級黨務幹部上陣應命，這當然是訓練有素、有糧有草的正規部隊，按照組織戰向為國民黨強項的理解，只要按部就班，速度與效率肯定要超越民團許多，然而卻事與願違，說明國民黨恐怕已是一個空殼子。

其次，即使手中握有完整的「名冊」做為重要的工具，所謂「善用名冊」與「抄名冊」之間，終究是兩件事，以目前國民黨「出事」的普遍性而言，合理懷疑這是長期以來「食髓知味」，以致養成「習慣」的結果，似乎犯行其來有自，不始於今日？一個在野黨，不但空乏，竟還以腐敗治黨，那麼「傅崐萁現象」就不是引起國民黨被人人喊打的因，而是眾多的結果之一。

其三，國民黨當前的政治勢力版圖，從國會到地方縣市長、地方議會，儘管共同掛著國民黨的招牌，但是他們之所以順利當選的原因，豈不與國民黨黨機器的協力是脫鉤的，各憑己力的因素較大。黨的弱化，影響所及，正是黨中央雖有提名的主導權，卻無凝聚共同價值與目標的能力，難怪自去年二月一日以來，國民黨在立法院會以小丑跳樑的姿態，逕行政治報復，完全失去了大黨的格調。這是錯誤的戰術影響戰略定錨的證據，國民黨菁英如果還想要選總統，不能不正視這道警訊。它不是小瑕疵。

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