罷林沛祥 民進黨黨部製臉書大頭照特效框

2025/05/16 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨基隆市立法委員林沛祥的罷免案正在二階連署中，他日前形容罷團志工是「社會邊緣人」引發爭議，「基隆絕沛」罷團的志工群，前晚在台北捷運圓山站等車站發起擴大連署，加大罷免力道也為連署做最後衝刺；此外，民進黨基隆市黨部也製作「我不邊緣，我罷林沛祥」的臉書大頭照特效框，呼籲基隆選民踴躍連署罷免。

民進黨基隆市黨部主委林明智指出，林沛祥竟嘲諷罷團是「社會邊緣人的集合體」、「路邊失敗的塗鴉」、「狗狗吃壞肚子所出來的東西」等，對罷團志工極不尊重，引起許多民眾的憤怒，更凸顯這位政二代公子哥的傲慢。

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可上網點選「我不邊緣，我罷林沛祥」

林明智說，市黨部製作「我不邊緣，我罷林沛祥」臉書大頭照特效框，呼籲民眾上網點選特效框並連署罷免林沛祥，網址是https：//twibbo.nz/dppkl2025。

「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，許多外縣市的罷團志工也不滿被譏為「邊緣人」，有一百多位外縣市的志工趕來基隆支援，自從林沛祥失言後，連署收件大幅增加，近期會公布連署書的份數。

對此，林沛祥昨天受訪說，他的言論被斷章取義，他從未否定公民行使罷免權，但不接受污衊與扭曲，他的原意是「能進入國會殿堂的立委，無論藍綠白，都是全台灣前一％的優秀人才」，這是對所有民意代表的肯定，結果被曲解；他講「社會邊緣人」的原意是針對部分罷免行動中的極端言行，但有心人斷章取義，轉為仇恨與霸凌，令人遺憾。

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