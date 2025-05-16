羅廷瑋反罷拖盧秀燕下水 綠斥不知檢討

罷免國民黨立委羅廷瑋二階連署，一度創下達成率全國最高紀錄。（檔案照，記者蘇孟娟攝）

2025/05/16 05:30

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕台中市罷免國民黨立委羅廷瑋二階連署一度創下達成率全國最高紀錄，羅廷瑋日前在「惡罷退散、台灣平安」在野挺台中大連線中急喊，台中立委減少，市長盧秀燕二○二八年「無法問鼎總統府」；選區民進黨議員痛批羅不自我檢討，反為自保拖盧秀燕下水，還幫盧宣布參選總統，難怪會被罷免。

羅廷瑋十四日出席一場反惡霸活動，喊出台中立委減少，「跛腳」的就是盧秀燕，盧不但於二○二六年的台中市長選舉，無法順利交班，二○二八年也「無法問鼎總統府」。選區中西東南區的民進黨議員江肇國、黃守達、陳雅惠及鄭功進，都痛斥羅廷瑋迄今不檢討，為何擔任立委才一年就讓選民失去信心？還在盤算政治利益，甚至直接幫盧秀燕宣布選總統，難怪會被罷免。

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罷免顏寬恒催補件 還需5千份

此外，台中立委第二選區罷免國民黨立委顏寬恒的罷團「解顏行動」雖已將二階連署書送件，仍持續收件拚達到安全門檻，以防須補件，「解顏行動」發言人林宣宏說，到六月五日前還需五千份，可能選民誤以為送件即過關，連署收件不理想，目前罷團志工穿紫色背心在夜市、街頭舉「告急」招牌，呼籲選民在最後關頭幫忙搶救。

民進黨議員張芬郁則表示，中二進入延長賽催補件有困難，服務處一樣代收，盼幫忙達標。

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