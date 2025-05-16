桃園罷免魯明哲、呂玉玲未達安全門檻 各差1千、2千份

「罷呂清玲」昨天下午在平鎮區山仔頂市場旁的中豐路上擺攤收件。（記者黃政嘉攝）

2025/05/16 05:30

「罷呂清玲」明、後天下午在平鎮收件 「壢拔魯蛋」增中壢稽徵所前擺攤

〔記者黃政嘉、鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕桃園市公民團體發動罷免國民黨立委，第二階段連署德第三、五選區立委魯明哲、呂玉玲，目前距離一三○％安全門檻，各差一千、二千份，「罷呂清玲」團隊延長收件至後天，團隊明、後天下午三至六點會在平鎮區一八九五乙未保台紀念公園進行小蜜蜂收件，籲民眾趕緊來連署。

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「罷呂清玲」團隊志工張先生表示，志工不停蹄地將空白連署書、宣傳DM，讓志工投進各家戶信箱，昨午在平鎮區山仔頂市場旁的中豐路上擺攤收件，市民許小姐受訪說，「不滿國民黨立委在立法院濫權」，知道罷免呂玉玲仍未達安全件數，看見志工擺攤便填寫連署；志工李先生說，忙連署罷免藍委。

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora表示，罷魯投票在望，填寫連署書不能停下來，這週除了中壢愛麵子固定連署站，志工也在財政部北區國稅局中壢稽徵所前擺攤收件。

民眾收到查詢單 建議掛號寄回

「全力一擊」罷免立委涂權吉案領銜人Rick表示，桃市選委會近期以限時掛號方式寄出罷免查詢單，提醒民眾若收到查詢單，一定要在時限內回覆，否則有極高機率被剔除，且建議掛號寄回，才能追蹤郵件。

罷免桃市第四選區「萬罷了沒」罷團指出，桃園區寶慶里公佈欄張貼立委萬美玲罷免投不同意票文宣，質疑有行政不中立問題，寶慶里長丁柔淳說，里內公布欄是開放性的，僅一個有上鎖，任何人都可以張貼，里長不可能廿四小時盯著，發現後已移除。

桃六刪邱 週六、日持續衝刺

「桃六刪邱」罷免第六選區立委邱若華德團隊，雖於本月五日完成二階連署送件，目前預估距離安全門檻仍差距二千五百份，本週六、日持續衝刺，在八德、大溪人潮較多的地點包含大溪三角公園、埔頂公園，八德大湳公園、楓樹腳公園、興仁夜市、豐德公園都會有志工巡迴並協助民眾連署。

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