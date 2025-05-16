罷綠連署涉造假 領銜人藍委助理收押 盧縣一助理張芳碩等犯法 另2幹部交保

罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩被收押禁見。（取自伍麗華臉書）

2025/05/16 05:30

〔記者李立法、葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉嫌造假案，罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩，因涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌疑重大，檢察官前晚訊後向法院聲請羈押禁見，屏東地院昨天裁准將張芳碩羈押禁見。另兩名被告高男及連男，訊後各以十萬元交保，蕭榮明等八位證人則請回。

原民立委伍麗華提告 檢調偵辦

由於盧縣一的助理及兩位地方服務處幹部分別因涉案情節重大被羈押及具保十萬元，三人是否有高層授意，讓案情有往上發展可能；屏檢表示將持續偵辦，證據到哪就辦到哪，依證據及案情需要傳喚相關人員，對象沒有設限。

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立委伍麗華上個月到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及違反選罷法，檢方進一步調查後發現有多位民眾被盜用個資淪為連署人頭；屏檢前天指揮屏東縣、台中市、高雄市等處調查單位，分別到新北市、台中市、花蓮縣及屏東縣等八處地點搜索，包含立委盧縣一的服務處及國民黨屏東縣黨部，帶回張芳碩、黨部書記長蕭榮明及多位黨工十一人，並查扣電腦、連署名冊等相關證物，其中張芳碩與高男、連男等三人被列為嫌疑人，其餘八人以證人身分別進行訊問。

屏檢：依證據傳喚 對象沒設限

檢察官前晚訊後認為被告張芳碩涉偽造文書、違反個資法及選罷法等罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，諭知當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。另兩名被告高男及連男各以十萬元交保。

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