跨黨派參議員提豪豬法案 比照北約待遇 美加速對台軍售

4月訪台的美國參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲（左），在國會提出法案，要求簡化對台軍售流程，與北約（NATO）國家和北約夥伴國家（北約+）同等待遇。（資料照）

2025/05/16 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕四月率領跨黨派參議員訪台的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席瑞克茲，已在國會提出法案，要求簡化對台軍售流程，與北大西洋公約組織（NATO）國家和北約夥伴國家（北約+）同等待遇。

美更新軍售機制 簡化流程

更容易、更快速提供台武器

瑞克茲辦公室十三日發表聲明，宣佈與民主黨議員昆斯等跨黨派議員，提出名為「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」法案（全名縮寫為PORCUPINE Act，「豪豬」法案），該法案將有助於簡化美國「武器出口管制法」規範下的對台軍售流程。

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聲明指出，該法案將簡化軍售流程，使台灣享有與日本、澳洲、南韓、以色列與紐西蘭等五個「北約+」夥伴國家同等待遇；並要求國務院建立一套加速決策程序，讓北約、北約夥伴國等第三方國家更易於將美國武器轉移給台灣。

目前對北約成員國和「北約+」國家的重大防禦軍備軍售案，金額達二五○○萬美元，總統依法須在簽發「發價書」（LOA）前十五天，正式通知國會。對非「北約+」國家的重大防禦軍備軍售案，通知門檻為達一四○○萬美元、至少卅天前通知。也就是說，對台軍售須更早、金額較低，即須知會國會。

瑞克茲談到近日訪台，表示「面對中共愈加侵略的行徑，台灣是準備好且有意願自我防衛的夥伴」，然而，美國過時的軍售流程和吃緊的國防工業基礎，卻使台灣無法及時獲得所需武器，「豪豬」法案將使美國更容易、更快速提供武器給台灣。

昆斯指出，台灣位處自由開放的印太前線，「中國不會坐等軍售完成後才發動攻擊」，「豪豬」法案是美國更新軍售機制，確保台灣夥伴有能力自衛，所需採取的諸多步驟第一步。

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