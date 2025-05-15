《宜蘭》催生原民處 議員促年底前有進展

宜蘭縣籌設「原民處」近三年沒動靜，議員孫湯玉惠批是歧視行為，強調原住民非二等公民。（記者王峻祺攝）

2025/05/15 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣二○二二年七月啟用原住民多功能會館，同時揭牌原住民行政處籌備處；無黨籍議員孫湯玉惠等人昨在議會質詢時，抨擊縣府承諾成立原民處，近三年卻遲遲沒動靜，根本是「歧視行為」，要求年底前要有新進度。縣府回應，目前廿一局處依法滿編，會針對組織編制及業務內容盡快檢討。

因21局處依法滿編 縣府允檢討

宜蘭縣去年底原民人口數一萬九千多人，占全縣人口四．二五％，原住民議員孫湯玉惠、沈志弘及游吉祥昨聯合質詢。孫湯玉惠說，設立原民處不是特權，而是公平原則，近三年成立進度延宕，就是歧視行為，「我們不是二等公民」。

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她說，其他比宜蘭原民人口數還要少的縣市，都將原民事務機關設立為一級單位，宜蘭遲遲不設原民處，不能以編制滿編為由拖延，議會也有三分之二議員連署成立，要求縣府今年底前要有進展。

沈志弘指出，台北市、苗栗縣原民人口數均不及宜蘭，也都針對原民設立一級單位，苗栗在去年三月升等，南投則是組織改造，今年從原民局改制為處。游吉祥則說，縣府不是不能改，而是想不想做。

代理縣長林茂盛表示，原民事務目前除由原民事務所處理，也分散各局處協助，業務處理算順遂，針對成立原民處，會在年底前依組織編制及業務內容進一步探討，並持續向中央爭取，是否能在廿一局處外，以外加方式成立。

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