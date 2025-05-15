《宜蘭》藍白亂刪預算 補助款少25.5億 宜縣府爭原額核定

民進黨籍宜蘭縣議員黃惠慈（左）、簡松樹要求縣府，應攜手立委向中央爭取一般性補助款原額核定。（記者王峻祺攝）

2025/05/15 05:30

中央列「未分配數」等同凍結 議員要求縣府跟立委爭取恢復

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕受到藍、白立委大砍預算衝擊，宜蘭縣今年一般性補助款原九十三．六億元，其中廿五．五億元卻被中央列為「未分配數」，等同凍結。立委陳俊宇昨在立院質詢主計總處，要求務必找出權衡作法。縣議員黃惠慈、簡松樹也要求縣政府，應攜手區域立委跟中央繼續協調。縣府回應，將不分黨派一起爭取原額核定。

請繼續往下閱讀...

陳俊宇表示政院尋求救濟

行政院面對總預算遭藍白不理性刪除，依比例凍結地方政府部分補助項目，宜蘭縣今年一般性補助款原為九十三億六千多萬元，現有廿七％、廿五億五千六百多萬元被列為未分配數；主計總處上月廿三日將補助款分配及撥付數額函文縣府，縣府本月十二日回文並副本立委陳俊宇「懇請仍依原分配數核撥經費」。

陳俊宇昨在立院質詢主計總處主計長陳淑姿，要求務必多加協助宜蘭，找出權衡作法、解決燃眉之急，讓縣政能夠順利推動。陳俊宇表示，立院審議今年度中央政府總預算後，在刪減金額上尚有爭議，在行政院完成救濟前，各縣市一般性補助款都有一定比例改列未分配數。

中央總預算爭議 衝擊地方財政

縣議員黃惠慈、簡松樹昨在縣議會質詢時，也要求縣府針對一般性補助款遭凍結要有因應政策。黃惠慈說，雖然還在等救濟，但沒有正式結果出爐前，都有轉圜餘地，除積極和區域立委一起向中央協商爭取，也要做最壞打算，優先盤點可能會受到影響的項目，切勿波及到民生發展與社會福利。

簡松樹則說，中央總預算爭議未解，已先衝擊到宜蘭財政，影響縣內重大發展，宜蘭只有民進黨一席區域立委，為了宜蘭好，應該要好好合作，不要再搞大罷免，一起把錢拿回來才能好好施政。

代理縣長林茂盛說，宜蘭債務比例仍被行政院列為中度管理，收到主計總處來函後，認為修改補助款一事「非同小可」，對縣府資金調度無異雪上加霜，已請中央從寬核撥原分配數的一般性補助款，縣府立場不分黨派，一起向中央爭取原額核定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法