自由日日Shoot》花蓮罷免「查水表」 起訴3人 民政處長明良臻卸責下屬 檢求處重刑

花蓮罷免爆「查水表」爭議，民政處長明良臻涉嫌假借職務上機會非法利用個人資料，被檢方起訴並求處從重量刑。（資料照）

2025/05/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁在一階提議時，花蓮縣政府民政處長明良臻要求戶政人員登門查對，引發「查水表」爭議，花蓮地檢署認為明良臻、民政處副處長吳俊毅及花蓮市戶政事務所主任鍾威霆等三人，涉嫌假借職務上機會非法利用個人資料，昨依違反個人資料保護法起訴，並對矢口否認犯行、推卸責任給下屬的明良臻建請從重量刑；花蓮地院昨晚裁定明良臻五十萬元交保，限制出境出海八個月，並配戴電子監控。

明良臻50萬交保 限制出境出海

檢方指出，明良臻二月三日透過民政處副處長吳俊毅邀集各戶政事務所主任，無視查對提議人名冊簽章真偽屬花蓮縣選委會權責，以有時間壓力、人力缺乏、經費不足為由，指示必須對罷免案提議人進行實地嚴格查訪，執意要求強力執行。

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檢方並查出，吳俊毅身為花蓮選委會總幹事，明知明良臻的指示於法不符，仍遵循指示發送空白查對單給各主任，竟要求透過戶政系統查詢提議人過去申辦戶政案件的電子及紙本簽章，以比對提議人名冊簽章真偽。

明良臻除要求各戶政事務所主任回報查訪進度，還親自到戶所下指示，並以通訊軟體LINE指示儘速進行實地查訪，並要求複印罷免案提議人名冊影本，強調會擇日親取，並打電話催促花蓮市戶所主任鍾威霆執行。

檢方認為，三人罔顧法律規範及中選會指示，擅自利用職務上權力，指示所屬公務員從事法定職務無關的不法行為，已嚴重侵害罷免案提議人資訊自主權，損及社會大眾對公部門保護個資義務信賴。

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