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    朱立倫：國防預算 不應放關稅特別預算中

    國民黨昨日舉行中常會，黨主席朱立倫說，目前正在審查的因應關稅貿易戰特別條例草案中，有關加強國土防衛能量的一千一百六十四億元預算，國民黨認為應該留到立法院下會期再處理。（記者劉信德攝）

    國民黨昨日舉行中常會，黨主席朱立倫說，目前正在審查的因應關稅貿易戰特別條例草案中，有關加強國土防衛能量的一千一百六十四億元預算，國民黨認為應該留到立法院下會期再處理。（記者劉信德攝）

    2025/05/15 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨主持中常會發表談話指出，立法院審查因應關稅貿易戰特別條例草案，國民黨團還要拚「還錢於民」，除了還假於民、還錢於民，立法院本會期與下會期還有其他非常重要的法案和預算，國民黨將致力推動國防、產業、能源三項安全。

    朱立倫說，目前正在審查的因應關稅貿易戰特別條例草案中，有關加強國土防衛能量的一千一百六十四億元預算，國民黨認為應該留到立法院下會期再處理，國防預算不應該被放在關稅經貿戰所需的特別預算中，這次的關稅貿易特別預算應該直接用於關稅貿易，照顧中小企業、商家、勞工以及還錢於民。

    朱指出，國民黨的立場就是支持國防預算，而且主張提出特別預算，對於國防現代化需要以及加強國土防衛能量、增加社會安全韌性等預算都必須提高，因為不管從兩岸關係再到國際局勢變化，國防安全與國防現代化都是必要的。

    朱強調，近期的印巴戰爭讓大家知道，台灣國防需要改善，尤其關於現代不對稱戰爭與電子戰所需要的設備，以及加強國軍教育訓練提升所需，同時對於國土防衛、社會韌性所需預算，國民黨也都會全力支持。

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