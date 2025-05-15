立院審4100億特別條例 藍白磨刀霍霍》1500億國安預算 國防部、海委會籲保留

行政院提出四一○○億元特別條例草案，國防部長顧立雄昨在外交及國防委員會答詢表示，國防部主要負責的規模共一一六四億元。 （記者羅沛德攝）

2025/05/15 05:30

〔記者陳政宇、黃靖媗／台北報導〕立法院經濟、財政聯席會昨審查規模四一○○億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，在野黨擬刪一五○○億元國土安全韌性預算。國防部表示，中共對台威脅遽增，對整體防衛戰力及提升資通韌性刻不容緩，建議納入預算配置。海委會主委管碧玲也說，海巡目前在水下猶如夜盲，盼打造廿四小時精銳、立體偵巡守衛海疆，這是筆保命的經費。

國防部：攸關整體戰力

海委會：這是保命經費

行政院提出四一○○億元特別條例草案，其中國土防衛與安全韌性編列一五○○億元，但藍白兩黨團提案版本均未納入這筆預算。

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國防部長顧立雄在外交及國防委員會答詢表示，國防部主要負責的規模共一一六四億元，分為兩大部分，一是強化指管韌性和資安防護的擴充、軍民資通作業環境韌性與設備效能提升，以及軍民共同圖像系統監偵能力和作戰區基礎設備提升等；另一部分則是就具有防護及使用中的庫儲、保養設施進行強化，並增加軍民物資和零附件囤儲量能、提升訓練環境。預計在兩年內完成負責項目。

國防部副部長柏鴻輝在聯席會答詢時評估，特別預算將可提升國內國防產業至少二四○○億元產值，同時增加五萬個就業機會，並與國際有更多接軌，讓戰力立刻能夠提升。

國防部報告指出，中共隨時可能「由訓轉演」或「由演轉戰」，嚴重擠壓我反應、反制時間；必須立即強化相關措施，以應對隨時可能的戰災發生。所編列項目皆緊扣「全災型戰爭」的總體安全概念。

管碧玲表示，海委會早在關稅問題發生前就呼籲要把國土安全韌性項目納入歲計賸餘的特別預算。管說明，三百億元經費可讓海巡從夜間肉眼觀測，汰換成熱顯像儀設備，變成廿四小時守衛民眾的精銳海巡，並增購水面、水下的無人載具；而追加預算是假議題，財源也會是問題。管強調，生命安全保障是無價之寶，絕對必要且不能再等。

此外，今年度國防預算業務費共被凍結三十％，影響七四四億餘元預算。外交及國防委員會昨處理首批五十四案、十一億餘元預算，在國民黨立委無人留下討論情況下，由民進黨籍召委沈伯洋宣布，委員會同意解凍預算動支，提報院會。

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