南市罷綠委涉偽造文書領銜人喊冤》南檢：絕無羅織罪名 案子還有後續

國民黨台南市黨部人員涉罷免連署偽造文書，檢方已起訴副主委莊占魁等十一人，另卅七人獲緩起訴處分。領銜人胡永融昨說他所經手的每一張連署書都確實是民眾本人親自簽署。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/15 05:30

〔記者洪瑞琴、王捷／台南報導〕國民黨台南市黨部人員涉罷免連署偽造文書，檢方已起訴副主委莊占魁等十一人，另卅七人獲緩起訴處分。領銜人胡永融昨由國民黨台南市議員王家貞陪同召開記者會，辯護說他所經手的每一張連署書都確實是民眾本人親自簽署，痛罵民進黨利用司法手段干預。

胡永融稱經手的連署書 都是民眾親簽

台南地檢署昨發新聞稿，強調絕無羅織罪名，並表示本案仍有相關部分持續偵辦中。

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南檢起訴指出，國民黨中央今年一月下旬指示台南市黨部，分別針對立委林俊憲與王定宇發起罷免，需於二月一日前繳交各三千份提議人名冊。因春節連假時間壓力，台南黨部指示黨工以抄寫方式補足數量，甚至傳出部分提議人已死亡，或以報酬利誘人頭抄寫，台南地檢署偵查後，依偽造文書及違反個資法等罪名，起訴副主委莊占魁等十一人，另有卅七人獲緩起訴處分。

胡永融表示，地方黨部請託擔任領銜人，出於自願承擔，所經手的每一張連署書都確實是民眾本人親自所簽署的，從來沒有想到民進黨會如此的厚顏無恥，利用司法手段、行政手段來介入干預，造成如今這麼大的風波，將會持續堅定投入罷免連署行動、達成三階罷免投票目標。

對於起訴書內容提及王家貞曾質疑「這樣關起門來抄抄名字，罷免得了誰？」王家貞回應說，起訴書是節錄內容，「就是呈現的那個樣子」。

提議罷免南市立委王定宇連署案的領銜人胡永融是國民黨東區黨部副主委、亦為王家貞議員服務處秘書。

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