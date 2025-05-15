查水表案明良臻起訴 花縣議員要求下台

花蓮地檢署昨起訴涉查水表案的縣府民政處長明良臻等三名官員，下午移審地院，晚間裁處明良臻（中）以五十萬元交保。（記者王錦義攝）

2025/05/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁在一階段提議時，花蓮縣政府民政處長明良臻等三人涉要求戶政人員登門查對罷免資料，引發「查水表」爭議，涉嫌違反個資法遭檢方起訴，民進黨籍縣議員胡仁順要求明良臻應下台負責。

檢方指出，明良臻在今年二月三日透過民政處副處長吳俊毅邀集花蓮縣各戶政事務所主任，無視公務員當場提示提議人名冊簽章真偽查對工作屬花蓮選委會權責，以簽章查對工作有時間壓力、人力缺乏、經費不足為由，指示必須對罷免案提議人進行實地嚴格查訪，執意要求強力執行。明良臻在二月五日以通訊軟體LINE指示戶政所主任儘速進行實地查訪，並要求複印罷免案提議人名冊影本，他會擇日親取，並打電話催促花蓮市戶政所主任鍾威霆執行。

請繼續往下閱讀...

胡仁順說，當時查水表事件吵得沸沸揚揚，檢方起訴書顯示明良臻利用職權，來欺壓、要脅基層公務員做出違法行為，甚至讓花蓮鄉親行使公民權時，感受到壓力而心生畏懼，縣府應該要立即撤職，明良臻愧對職務也該自行請辭。

批「明良臻們」造成花蓮人寒蟬效應

胡仁順指出，明良臻現在還是民政處長，雖然仍停職中，若縣府持續包庇，是不是還會持續要脅基層公務人員做出違法的事情？縣府還有多少像明良臻這樣的政務官違反行政中立、在幫忙傅崐萁？徐榛蔚縣長應該要大刀闊斧，宣示要求公務員在選務工作上做好行政中立，不要再養出像明良臻這樣子的政務官。

縣議員楊華美表示，「明良臻們」行為的可惡之處，就是故意造成花蓮人寒蟬效應，讓民眾不敢表達自己的政治意見。從檢方起訴書中可以了解清楚的違法事實，希望縣府不要再狡辯。

縣府行研處長陳建村回應說，縣府重申公務員依法執行職務要遵守的法令相當多，包括行政程序法、選舉罷免法等，相信同仁都是依法執行職務；三名同仁並沒有不法侵害人民權益或洩漏個資意圖，希望各界不要用政治立場、政治觀點無限上綱，司法能夠儘速還給同仁清白，給予他們在法律程序上公正待遇。目前民政處長由消保官李葳代理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法