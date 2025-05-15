罷綠原民立委涉死亡連署 檢調搜國民黨屏縣黨部

民進黨原住民立委伍麗華罷免提議案涉死亡連署，屏東檢調昨天上午搜索國民黨屏東縣黨部，黨部書記長蕭榮明（中）被檢調帶回。（記者葉永騫攝）

2025/05/15 05:30

同步搜索藍委盧縣一服務處 帶回領銜人張芳碩、書記長蕭榮明等11人

〔記者葉永騫、蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署指揮調查站昨天兵分八路到國民黨屏東縣黨部、國民黨原住民立委盧縣一服務處等地點搜索，帶回領銜人張芳碩、國民黨縣黨部書記長蕭榮明等十一人，查扣電腦及相關的連署名冊；民進黨原住民立委伍麗華指出，罷免她的連署書有高達二百零二位死人，還有多人個資被冒用，涉嫌偽造文書及違反選罷法。

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鎖定全台八地點 查扣電腦、連署名冊

伍麗華上個月到屏東地檢署按鈴控告罷免案領銜人、國民黨原住民立委盧縣一助理張芳碩涉嫌偽造文書及選罷法，屏東地檢署、調查站日前傳喚相關人員調查發現，有多位連署人被盜用個資參與連署。

屏東地檢署昨指揮屏東縣、台中市、高雄市等多處調查單位，分別到新北市新店區、汐止區，台中市北屯區、沙鹿區，花蓮縣秀林鄉，屏東縣屏東市、來義鄉、瑪家鄉八處地點搜索，其中包含盧縣一瑪家服務處及國民黨屏東縣黨部，帶回張芳碩、蕭榮明及多位黨工共十一人到案說明，其中三名為涉嫌人、八名為證人，並查扣電腦、連署名冊等相關證物。

伍麗華指出，張芳碩涉嫌抄寫政黨黨員名冊、偽造簽名及冒用個人資料進行連署，在不合格的一千五百二十一份罷免連署書中，死亡人數高達二百零二人，竟然還有非原民一百四十份，內情不單純，要求檢調查明，還給部落安寧。

伍麗華強調，罷免權應該是要公開、透明、尊重個人自由意志，而不是透過脅迫方式，相信檢調會對蒐集到的事證，進一步追查名冊來源。

盧縣一證實 張芳碩是其公費助理

盧縣一接受媒體聯訪時表示，張芳碩確實為他的公費助理，但連署過程他並不了解。盧縣一說，張芳碩很無辜，只是罷免案的代表人，只有蒐集資料，怎麼會知道連署書有問題？而且張芳碩也非國民黨員。

國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉說，檢調搜索縣黨部是針對反對黨的政治恐怖攻擊，他呼籲選民做出明智選擇，反對惡罷，反對司法迫害。

民進黨原住民立委伍麗華罷免提議案涉死亡連署，屏東檢調昨天上午搜索國民黨屏東縣黨部。（記者葉永騫攝）

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