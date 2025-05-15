國台辦批賴境外敵對勢力說 陸委會︰客觀事實

陸委會主委邱垂正（《中午來開匯》節目提供）

2025/05/15 05:30

〔記者陳鈺馥、陳昀／台北報導〕總統賴清德近日接受專訪表示，中國這幾年對台文攻武嚇、統戰滲透嚴重，在這種情況下，不得已也不得不根據「反滲透法」，將中國定位為境外敵對勢力，賴也盼兩岸在對等尊嚴上交流合作。中國國台辦昨反嗆，「賴清德癡人說夢」，台灣前途在於「國家統一」；民進黨發言人吳崢則回應，國台辦對賴總統的攻擊言論，無助兩岸朝健康有序的關係來發展。

民進黨︰攻擊賴 無助兩岸關係

陸委會主委邱垂正昨接受網路節目專訪表示，中共始終沒有放棄武力攻台，文攻武嚇步步進逼，台灣遭受中國嚴重威脅是舉世公認的客觀事實。在這情況下，總統依「反滲透法」界定中國為「境外敵對勢力」，這是一個事實。

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國台辦發言人陳斌華則稱，賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，操弄「反中抗中」、煽動兩岸對立、阻撓兩岸交流，將中國界定為「境外敵對勢力」，其所言所行把台灣推向兵凶戰危險境。陳斌華強調，台灣前途在於「國家統一」。

吳崢回應表示，即便中方經常用激烈言詞攻擊賴總統，賴總統還是對兩岸關係、和中方交流維持善意。

另外，國台辦三月廿六日設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，揚言「依法追責」台獨份子、公職人員、側翼網紅。據國台辦統計，截至五月十三日，已收到近六千封舉報郵件。

針對國人赴中屢失蹤、遭盤查或被中共關押，邱垂正受訪時示警，最新統計，有來報案是一○二案，證明赴中風險高，呼籲國人若非必要行程，盡量不要前往。

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