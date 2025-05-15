國安局︰中共鎖定台青 參訪紅色景點

國安局最新報告指出，中共鎖定邀請我國青年參訪中國「紅色景點」，促使青年認同「文化一中」，並藉由炒作疑美論、疑軍論，搭配認知作戰製造社會對立。 （路透檔案照）

2025/05/15 05:30

炒作疑美論、疑軍論 製造台灣社會對立

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國不斷藉由灰色地帶襲擾、散播爭議訊息、安插共諜等手段，對台進行統戰及滲透。國安局最新報告說明中共對台複合式的威脅態樣，並指出，中共鎖定邀請我國青年參訪中國「紅色景點」，促使青年認同「文化一中」，並藉由炒作疑美論、疑軍論，搭配認知作戰製造社會對立。

針對「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，國安局送達立院的報告指出，今年一月至四月共機侵擾我防空識別區逾一二○○架次，較去年同期增長近三倍，共軍二月下旬更無預警在我西南外海劃設「射擊操演區」，謀創造侵擾「新態樣」，並於四月初舉行「東部戰區聯合演訓」、「海峽雷霆─二○二五Ａ」軍演，結合認知戰渲染對我封控能力，凸顯破壞區域和穩行徑。

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對台複合式威脅 挑戰台海現狀

國安局也指出，中共海警、海巡等公務船及民兵漁船等，擴增侵入我本、外島禁限制水域頻次，並散布「海警在金門、東沙海域執法」假訊息，具中國背景權宜輪涉嫌勾損我國聯外海纜，以及中共漁船在海峽中線以東擦撞我海軍艦船，均凸顯中共製造灰色地帶衝突，挑戰台海現狀。

國安局表示，中國除了運用共諜加大蒐情滲透，也加大對我國青年基層的統戰，鎖定邀請我國青年參訪毛澤東故居等「紅色景點」，並透過各類文化參訪活動，促使我國青年認同「文化一中」，且招攬國人赴中旅遊兼申辦居住證，試圖混淆我國民眾身分認同。

此外，國安局列舉，中國藉由渲染軍演激化國人懼戰心理、傳散「疑美論」離間台美關係等擴大爭議訊息的操作手段，擾亂輿論秩序，並運用AI推促網路「武器化」、鎖定目標執行「駭侵與洩漏」，結合新興科技強化對我國的網路攻擊。

國安局評估，中共加大對我政府機關、關鍵基礎設施等網路駭侵，尤其運用「AI+網路」技術，提升網攻、網駭等破壞滲透活動，不僅衝擊產業營運與資料維護，亦對政府資安防護及應處構成挑戰。

國安局指出，中共一方面以軍事、外交、法律手段，搭配認知作戰，製造社會對立，也藉推動兩岸大交流、大融合，分化我國家認同，模糊國安意識，並在台發展共諜組織，甚至佈建武裝內應力量，嚴重影響我國家安全與社會安定。

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