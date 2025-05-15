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    首頁　>　政治

    赴中風險高 鄭英耀︰國際交流不是只有中國

    教育部長鄭英耀（記者楊綿傑攝）

    教育部長鄭英耀（記者楊綿傑攝）

    2025/05/15 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕暑假將屆，陸委會昨揭露中共拉攏台灣青年手法，警示家長及師生赴中交流有高度風險。對此，教育部長鄭英耀表示，國際交流不是只有中國可以進行，以目前情勢並不鼓勵，甚至禁止與反對交流「只想到中國」。

    鄭英耀昨出席「攜手共護網路新世代」記者會受訪時表示，就教育部立場來說，當然希望有更多國際交流經驗，對學生是好事，但是國際交流不是只有中國這個地區，既然目前中國是風險比較大的，可以考慮轉往如歐美、東北亞、東南亞等地交流。

    對於中華鯤鵬會被揭露長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖的交流營隊，教育部表示，將就中華鯤鵬會於學校進行營隊招募訊息之情形，函請相關學校釐清說明，並提醒兩岸教育交流活動不應涉有政治性及政治目的，如涉統戰性質亦應主動停止協助宣傳或主動撤除，後續調查情形將提供陸委會及內政部進一步查處。

    台大、陽交大、中科大 已取消鯤鵬會借用場地

    教育部另提到，經向台灣大學、陽明交通大學及台中科技大學了解，三校均表示中華鯤鵬會依各校場地借用規定申請使用，學校基於審核資料未涉及政治性，同意借用。但外界已揭露其活動恐涉統戰性質，與原申請內容不符，三校均已主動取消相關場地借用。

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