鯤鵬會牽線大學生統戰團 經民連促調查開罰

經民連與民進黨立委林宜瑾（左二）、范雲（右二）、郭昱晴（右一）昨開記者會，揭露中華鯤鵬會配合中國統戰，牽線大學生赴中參與政治意圖營隊。（記者廖振輝攝）

2025/05/15 05:30

內政部︰會務運作不符人民團體法規定 限期改善否則解散

〔記者林哲遠、李文馨、陳鈺馥、劉宛琳／台北報導〕中共對台滲透無孔不入，台灣經濟民主連合昨揭露，中華鯤鵬會長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖的交流營隊，並借用台灣大學等場地進行招生說明，形同在我國高等教育機構內推動中共統戰認同工程，呼籲陸委會、教育部、內政部展開調查，並依法開罰。

請繼續往下閱讀...

陸委會︰涉違反兩岸條例

內政部表示，中華鯤鵬會未依法令及章程規定，定期召開理、監事會及會員大會，目前會務運作不符「人民團體法」的規定，內政部十三日依規核予警告處分並限期該會於六月六日前改善，如不改善，將予以解散處分。

陸委會也指出，本案前經民眾檢舉，鯤鵬會涉及違反兩岸條例第卅三條之一與中方黨政單位之合作行為，已於四月廿九日移請教育部進一步了解，未來將會同相關機關依法處理。

經民連︰創辦人為新黨李勝峰

經民連智庫研究員黃承瀚指出，中華鯤鵬會成立於二○一六年，創辦人為新黨副主席李勝峰，其組織宗旨即主張「今天正確認識中國大陸，明天台灣才有能力做正確的選擇」；該會將於十七日至十八日分別在台中科技大學、陽明交通大學與台灣大學教室舉辦鯤鵬暑期交流團說明會，並透過社群平台進行宣傳，實質上在校園內宣傳統戰營隊。

學員只交機票錢 其他中方買單

黃承瀚續指，鯤鵬會協助中國國台辦宣傳有高度統戰意涵惠台政策，包含協助宣傳「台灣學生獎學金管理辦法」，明訂獲獎學生須認同一個中國、擁護祖國統一；此外，該會長年與中國各省市台辦合作舉辦營隊，而學生赴中期間，皆由台辦老師全程陪同接待，學員只需繳納機票費用，其他費用皆由中方承擔。

民進黨立委林宜瑾表示，統戰教育已滲透入校園各處，陸委會、教育部應受理檢舉、積極查處；民進黨立委范雲也呼籲，陸委會、教育部、內政部三方應研議如何落實「兩岸人民關係條例」規定的許可制，不能只是現行的報備制度。

翻閱鯤鵬會官方網站，可見該協會最早辦理兩岸交流營隊始於二○一六年，多年來辦理數場營隊招募本國學子前往中國數個城市進行產業、文化交流；不過，鯤鵬會未針對上述指控發布聲明回應，僅於社群平台上，更改十七日至十八日說明會的舉辦地點，將地點從國立大學教室改為民營會議中心，並稱場地異動的理由是要配合各校同學交通便利需求。至截稿前，新黨尚未回應此事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法