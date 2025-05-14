川普評美中關稅談判突提統一 國務院：美反對片面改變台海現狀

川普評美中關稅談判突提統一，對此，美國國務院昨強調，川普發言明顯是針對美中貿易關係，美國對台政策沒有改變。（彭博檔案照）

2025/05/14 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普美東時間十二日在談論美中貿易戰時，提及中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一（unification）與和平非常有利」，引起美國是否改變對台立場的擔憂。對此，美國國務院昨強調，川普發言明顯是針對美中貿易關係，美國對台政策沒有改變，美方反對任何一方片面改變現狀。

強調美對台政策沒有改變

川普在白宮記者會上表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，並說「他們已同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一與和平非常有利」。

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中央社報導，美國國務院美東時間十二日晚上說明，美國對台政策沒有改變，川普的發言明顯是針對美中貿易關係；美國對台政策數十年來保持一致，橫跨歷屆政府，台海和平與穩定是美國持久利益，美方反對任何一方片面改變現狀，期待兩岸分歧能以不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決。

兩岸任何分歧須和平解決

美國在台協會（AIT）發言人也說，美國對台政策沒有改變，美國對台的做法數十年來、橫跨多任政府皆維持一致，台海和平穩定是美國的持久利益；美國反對任何一方片面改變現狀，也期待兩岸分歧可以以和平、非脅迫，且受海峽兩岸人民接受的方式解決。

自一九七九年以來，美國對台海兩岸關係的一貫政策是「認知」、但未接受北京對於兩岸同屬一個中國的立場，強調兩岸間的任何分歧必須以和平方式解決。

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