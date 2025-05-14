各國國會反對中國扭曲聯大2758號決議╱公督盟促韓國瑜召開協商 別當北京小弟

公督盟等團體昨舉行記者會，強調各國國會接力挺台，反對中國扭曲聯大第2758號決議，立法院長韓國瑜也應儘快召開協商，與中共直球對決。（記者劉信德攝）

2025/05/14 05:30

發聲明與中共對決 向國際傳達正確訊息

〔記者陳政宇／台北報導〕多國國會相繼通過決議，反對中國扭曲聯大第二七五八號決議，支持台灣拓展國際空間，惟我國立法院共同聲明陷入僵局。公民監督國會聯盟昨召開記者會，呼籲立法院長韓國瑜儘速召開協商，通過聲明與中共直球對決，向國際社會傳達正確訊息，以捍衛台灣主權及國際參與權益，別讓人懷疑是「北京小弟」。

國際挺台聲浪高漲，立法院朝野黨團去年九月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團反對二七五八號決議，主張要「重返」聯合國；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。

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公督盟理事長曾建元表示，面對台灣參與聯合國的困境，期待朝野政黨以人權與主權雙重視角出發，唯有國人團結一致、主動發聲，國際社會才會回應訴求；韓國瑜也應立即召開協商，向國際傳達台灣立場。

社會民主黨召集人徐雍說，國際社會已認知台灣被中國惡意打壓，立院應抓住機會為台灣主權發聲，不能再釋放錯誤訊號，否則恐讓國際誤判台灣立場。

時代力量黨主席王婉諭提出三個「不應該」，第一，韓國瑜不應該蓄意壓案，摀住最高民意機關的嘴巴近八個月；其次，國民黨團總召傅崐萁不應該提一個不倫不類、傷害台灣的決議，表面採取蔣介石拒絕二七五八號決議的立場，實際卻附和中國；第三，台灣社會不應該讓不正常的在野黨繼續扮演國會最大黨。

台灣基進黨主席王興煥表示，二七五八號決議文處理「誰代表一個中國」的國際仲裁，除了無涉台灣的地位與歸屬，還宣判中華民國的國際死刑，呼籲應以「台灣」之名爭取「入聯」、而非「返聯」。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯則說，國民黨團版的聲明不切實際，問題不是推翻聯大決議，而是要說明該決議未提及台灣，故應主張「台灣不是中國的一部分，因為台灣地位從未在聯合國被決議過」。

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