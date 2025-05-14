國民黨反罷宣講 朱︰續推還錢於民

國民黨反罷免說明會昨於台北市文山區登場，圖為黨主席朱立倫向支持者宣講。（記者甘孟霖攝）

2025/05/14 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨反制罷免，在各地舉行「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，昨於台北市文山區景美集應廟禮堂登場，國民黨主席朱立倫、中廣前董事長趙少康、台北市長蔣萬安及北市議長戴錫欽等人都出面助講；朱立倫表示，作為負責任的在野黨，上週推「還假於民」，今起要繼續推「還錢於民」，喊話支持者出面投不同意票，保住國民黨立委。

朱立倫表示，立法院昨天下午通過核電延役，民進黨全部反對，是背離民意，要用肺發電，買比較貴的電，這就是惡霸、獨裁；國民黨作為負責任的在野黨，除了上週推「還假於民」，今起要繼續推「還錢於民」，希望大家投票日一定要出門投下「不同意」，每一席立委都要保住。

請繼續往下閱讀...

趙少康說，選舉才過一年，因為民進黨發動大罷免，導致又要動員大家來聽說明會，浪費民脂民膏；批評執政黨不該發動仇恨動員罷免，呼籲支持者出門投票，黨籍幹部也要拉著身邊的人一起出門，守住立委。

蔣萬安出席 力挺賴士葆

蔣萬安細說賴士葆為文山區爭取的建設，表示自他上任後就與賴士葆保持聯繫，雙方合作終於在今年三月讓南環段最後一哩路動工；兼任國民黨北市黨部代理主委的戴錫欽說，台北市政推動仰賴藍委在中央協力，這也是蔣市府未來能夠持續有建設的重要因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法