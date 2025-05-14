罷謝衣鳯2階連署未達標 罷團遺憾

彰化罷團表示，罷免謝衣鳯連署書確定無法達標，因此不送件。（記者劉曉欣攝）

2025/05/14 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣罷免國民黨立委謝衣鳯二階連署陷入瓶頸，昨天是最後受件日，但距離法定門檻還有一段距離，罷免公民團體表示，目前僅有一萬九一三一份連署書，確定無法達標，因此不送件，只能說相當遺憾！

罷團領銜人陳世雄表示，雖然距離二階連署法定門檻二萬六七一九份，還缺了七五八八份，連署結果是失敗，但這次行動是成功的，喚醒了民眾對抗中共侵略的保台意識。而失敗的原因很多，其中，國民黨數十年來盤據基層，以黑金與家族政治壟斷資源，禁錮民眾思維，至今沒有改變。因此，務必讓所有參與賣台法案的國民黨立委無法連任，才不枉志工們的犧牲。

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陳世雄指出，這次公民團體發動罷免，以北部縣市的數據來看，志工繳的連署書大約佔了全部的一半，其餘就靠民意代表的組織戰。但彰化縣的罷團就繳了一萬四千份，佔了總數的七成三，而四位選區縣議員連署份數為二六七○份，佔總數的一成四。如果民意代表的組織戰也能跟罷團一樣多，老早就過關了，只能懷疑說是組織戰「失靈」。

至於這次罷免是否有議員不盡心？陳世雄不願正面回應，他認為，數據拿出就一目了然，相信公道自在人心。他認為這次罷免連署的結果，應該作為未來選舉提名的參考。因為，任何人要獲得提名，就應該要展現政治實力，也要展現對黨的忠誠。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，感謝公民團體與志工的努力與付出，這次連署的結果，也代表公民力量的覺醒，黨部與罷團都是戰友，對於罷團建議也會虛心受教，對於民意代表的作法，站在黨的立場就只能道德勸說，但未來勢必要面對公民力量的崛起與監督。

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