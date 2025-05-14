台南幽靈連署案 起訴書揭露》國民黨組織部主任 曾要求十天交6000份連署書

根據完整起訴書，莊占魁一月接獲國民黨組織部主任徐孟正來電指示，要求提供兩罷免案各三千份罷免提議書。（記者李文馨翻攝）

2025/05/14 05:30

〔記者李文馨、施曉光／台北報導〕台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案，發現提議人名冊涉及偽造文書，南檢上週依偽造文書與個資法等罪，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等十一人。根據完整起訴書，幾乎所有被傳喚者皆認罪，而莊占魁一月是接獲國民黨組織部主任徐孟正來電指示，要求提供兩罷免案各三千份罷免提議書。

起訴書指出，莊占魁在今年一月廿日晚間十時卅分許，接獲國民黨中央組發會組織部主任徐孟正電話聯絡，指示台南市需罷免對象為立委林俊憲及王定宇兩人，第一階段提議人名冊各三千份需於二月一日送交黨中央。莊翌日就要求劉姓總幹事等人完成，劉考慮年節將近，若僅靠擺攤或動員親友恐難在十天內完成，共同商議以偽造方式補足數量。

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起訴書指出，台南黨部書記長洪菽珮雖反對以抄名冊的「老方式」偽造，但二月一日因見現場彙整的林俊憲罷免案提議人名冊因填寫錯誤，而遭剔除份數甚多，擔憂數量不足，因此要求幹部劉金輝、施前陣提供國民黨南區、安平區各五十名黨員名冊，由在場之不詳黨工抄寫偽造立委林俊憲罷免案提議人名冊四十張以上。洪會稱「老方式」是之前公投也有抄黨員名冊偽造連署的情形。

林俊憲、王定宇 批國民黨造假

起訴書也揭露，台南市議員王家貞曾傳訊給洪菽珮，稱「劉金輝在搞什麼，我完全不知道台南市黨部在連署罷免王定宇、林俊憲？叫年輕人直接抄黨員名冊沒問題嗎？」「我跟林俊憲勢不兩立，上回還公開不參加他帶的民代致詞的場，是讓自己人拿刀給敵人砍我們嗎？我是個不會做假的人，罷免該罷，這樣關起門來抄抄名字，罷免得了誰？」

林俊憲表示，起訴書已經揭露嚴重造假、作弊，案件被告幾乎已經認罪，國民黨卻硬扯民進黨、指總統賴清德動用司法打壓異己，「還好意思這麼講」。

王定宇強調，證人、證物、被告也認罪，國民黨主席朱立倫不道歉嗎？不自請黨紀調查嗎？犯罪罪證確鑿，國民黨還要鬼扯什麼政治迫害嗎？

國民黨︰檢調製造寒蟬效應

對此，國民黨強調，檢調在賴清德上任後「小案大辦」，不惜大動作搜索在野黨部，目的就是要押人取供、製造寒蟬效應，已偏離正常司法程序，形同將國家機器淪為政治清算的打手，令人痛心。

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