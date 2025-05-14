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    首頁　>　政治

    張淵翔涉盜用個資 議員要求國賠

    基隆前民政處長張淵翔涉盜用戶政資料協助國民黨連署罷免議員，市議員吳驊珈向市長謝國樑遞交「國家賠償請求書」。（記者盧賢秀攝）

    基隆前民政處長張淵翔涉盜用戶政資料協助國民黨連署罷免議員，市議員吳驊珈向市長謝國樑遞交「國家賠償請求書」。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/14 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市府前民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，盜用民眾個資協助連署罷免民進黨兩位市議員，已被裁定收押。民進黨市議員吳驊珈昨在基隆市議會批評基隆市府帶頭違法，造成市民權益受損，要求市長謝國樑負起責任，並向謝遞交「國家賠償請求書」。謝國樑表示，尊重議員的質詢權。

    律師︰被害人得向張淵翔、基市府求償

    律師蔡家豪指出，張淵翔及基隆市政府恐面臨眾多被害民眾的求償，依個人資料保護法第廿八條，即便受害民眾無法證明損害的額度，法院仍可依第廿八條第三項規定，如被害人不易或不能證明實際損害額度時，得請求法院依侵害情節，每人每一事件以新台幣五百元以上、兩萬元以下計算，向張淵翔及基隆市政府求償。

    吳驊珈批評說，張淵翔對於涉案事實已坦承不諱，卻不見謝國樑有承擔責任的作為，她質問說：「市長，你的肩膀在哪裡？拿出你的肩膀！」

    吳驊珈表示，基隆市府如今帶頭違反個資法，造成市民權益受損，她代表安樂區的市民向市府提出國家賠償，市民可以到她的服務處申請，她會協助民眾依法向市府申請國賠，希望謝國樑拿出肩膀、負起責任，給予市民應有的賠償。

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