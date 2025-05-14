罷團︰終結林沛祥、謝國樑、張淵翔3大家族統治基隆

罷免國民黨立委林沛祥的團體「基隆絕沛」昨天po出影片，指控在一階連署時，曾在新豐街福德宮遭到廟方總幹事恐嚇阻擾。（取自基隆絕沛臉書）

2025/05/14 05:30

罷團公布影片 控宮廟總幹事恐嚇

〔記者盧賢秀、甘孟霖／綜合報導〕推動罷免基隆市國民黨立委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」昨天po影片，表示一階提議連署時，曾在新豐街福德宮遭到總幹事的言語恐嚇、阻擾連署，進入二階連署時，惡勢力在基隆橫行霸道的情況更多，呼籲基隆選民勇敢突圍，終止林沛祥、市長謝國樑、前民政處長張淵翔等，三個政治家族輪流統治基隆的魔咒，以罷免林沛祥作起點，未來再力阻謝國樑連任。

「基隆絕沛」罷團指出，林沛祥（父親是前基隆市長林水木、母親是前立委徐少萍）、張淵翔（父親前市長張通榮）、謝國樑（父親前國大代表謝修平）三個政治家族，輪流統治基隆的魔咒必須終止了，呼籲基隆選民勇敢參與二階連署，救救基隆的未來。

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對於罷團呼籲終止謝國樑等三個政治家族的輪流執政，謝國樑表示，尊重不同的意見，現階段把市長工作做好最重要，林沛祥也努力幫助基隆爭取各項建設經費，他覺得林沛祥做得很好，希望繼續和林沛祥一起努力。

謝國樑、林沛祥︰勿製造對立

謝國樑也說，罷免只是製造對立、撕裂社會，看到一波波因罷免或反罷免的對立衝突感到難過，不論罷藍或罷綠，他都不支持，希望罷免爭議儘早落幕。

林沛祥則指出，尊重公民依法行使罷免的權利，呼籲罷團避免製造噪音、挑釁民眾，更不要引發對立與衝突，希望正反雙方都能互相尊重。

林沛祥罷免案的起步晚於全國各地多位藍委，二階連署的最後送件日是五月廿三日，「基隆絕沛」罷團截至五月八日的收件數是二萬四六○○份，法定門檻為三萬○三九四份，尚有一段差距。

「基隆絕沛」昨在臉書po影片，表示在一階提議連署時，曾在新豐街福德宮遭到總幹事言語恐嚇，甚至動手阻擾連署，在二階擴大連署時，「阻罷」的惡勢力在基隆橫行霸道的情況更多，呼籲全國民眾幫助基隆跨過二階的連署門檻。

被指涉的宮廟人員澄清說，廟方的立場中立，不論藍、綠，只要依規定申借場地辦活動都會借用，但「基隆絕沛」當天未事先申借場地就逕自擺攤，造成廟方的困擾，總幹事才會請罷團移出宮廟外。

此外，林沛祥日前在政論節目稱「罷團都是社會邊緣人」，罷免藍委羅智強團體「大安強強滾」昨反批，林沛祥依賴裙帶關係進入立院，是「典型的裙帶政治受益者」，背離人民託付，才是民主社會中真正的「民意邊緣人」。

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