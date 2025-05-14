日媒專訪》賴清德：台灣產品有助美國再工業化

總統賴清德接受「日本經濟新聞社」專訪時，歸納美國總統川普推出對等關稅政策可能有4個意圖，包含解決財政問題、再工業化、成為人工智慧的世界中心，以及確保世界和平。（取自總統府官網）

2025/05/14 05:30

解析川普對等關稅四大意圖

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德接受「日本經濟新聞社」專訪時表示，台灣希望美國繼續強大，領導世界，當美國碰到困難時，希望得到友盟協助共同捍衛和平穩定等，台灣的立場都願意共襄盛舉，美國如果能維持強大，對台灣、對印太、對世界都有幫助。他也歸納川普推出對等關稅可能有四大意圖，台灣會讓美國清楚知道，台灣銷往美國的貨品都是美國再工業化、成為人工智慧世界中心所需。

若對晶片課關稅 不利半導體赴美投資

賴清德認為川普關稅政策有幾個意圖，首先是解決財政問題，美國國債佔GDP約一二四％，每年近二兆美元赤字也佔GDP近七％，每年要支付的利息甚至比國防預算還多；第二是美國感受到來自中國的威脅、要推動「再工業化」；第三是想成為人工智慧的世界中心；第四則是想要確保世界和平、不再發生戰爭。因此川普提高關稅、要求貿易國多買美國貨品、要求盟國到美國投資，來達成這些目標。

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賴指出，台灣採取的方式不是對抗，而是從零關稅啟動談判，台美尋求機會洽簽雙邊貿易協定，並希望藉由投資幫助美國再工業化及成為人工智慧的世界中心，如果美國對台灣晶片或相關產業課徵關稅，反而不利台灣半導體產業或資通訊產業到美國投資，我們會讓美國清楚知道，台灣賣的不是終端商品，而是美國未來要再工業化，以及成為人工智慧世界中心所需要的科技產品。

被問到是否期待美國持續扮演自由民主體制的領頭羊，賴清德表示，美國雖然與中華民國斷交，但幾十年來也基於台灣關係法與「六項保證」，在國防、國安，以及面對中國威脅等各個面向協助台灣；台灣也直接或間接地在政治、民主、經濟繁榮方面獲益於美國。所以，台灣的立場當然希望美國繼續強大，領導世界。

盼美國繼續強大 若須協助願共襄盛舉

賴清德說，當美國碰到困難時，不管是財政、再工業化的困難，或是成為人工智慧世界的中心，或希望得到友盟協助共同捍衛區域和平穩定等，台灣都願意共襄盛舉，美國如果能夠維持強大，對台灣、對印太，以及對世界都有幫助。

賴認為，美國對全球的重要角色沒有改變，只是美國現在必須要調整，深信美國很快就可以恢復領導世界的角色。

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