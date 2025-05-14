日媒專訪》賴清德籲日領導印太 團結嚇阻威權

總統賴清德接受「日本經濟新聞社」專訪表示，面對中國不公平貿易與擴張野心，邀請日本在內的民主盟友共同建立「非紅供應鏈」，並呼籲日本在局勢不斷變化的印太地區扮演領導角色，團結嚇阻威權。（取自總統府官網）

2025/05/14 05:30

揭露中國不公平貿易與擴張野心

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統接受「日本經濟新聞社」專訪昨天刊出，這是賴就任一年來首度接受日媒專訪，直指中國不公平貿易與擴張野心，邀請日本在內的民主盟友共同建立「非紅供應鏈」，並呼籲日本在局勢不斷變化的印太地區扮演領導角色，團結嚇阻威權。

邀日共組「非紅供應鏈」

賴清德表示，過去幾十年，由美國主導的自由經濟體系，的確為台灣及日本帶來經濟繁榮與政治安定，然而，並非所有國家都是「模範生」，現在最大的危機是中國利用自由貿易體系從事抄襲、仿冒、侵犯智慧財產權，甚至提供大量補貼，在全世界低價傾銷，若不解決這種不公平貿易，恐衝擊幾十年來好不容易建立的穩定社會與經濟繁榮，甚至破壞所追求的價值。

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盼日挺台加入CPTPP

賴清德認為，美國願意面對不公平貿易，值得我們再觀察，必要的話，應該予以協助，台灣希望能全球佈局，這個時刻，印太或國際社會很需要日本的領導，特別是可以讓「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）發揮功能，也請日本支持台灣加入CPTPP，台灣希望與日本洽簽經濟夥伴協定（EPA），同時希望藉由台灣在生產製造的優勢，串連民主陣營建立「全球半導體非紅供應鏈」，確保自由貿易能夠持續運作，不讓低價傾銷破壞未來世界的繁榮發展。

賴清德指出，台灣產業發展歷史從西進中國到南向東南亞，我們希望藉此機會，與北邊日本加強合作，東邊跨過太平洋，開拓北美洲市場，讓台灣產業更加壯大，台灣固然將美國對等關稅視為一種挑戰，但也正面看待此一變化。

面對中國在台灣尋求加入CPTPP或與日本洽簽EPA時施加壓力，賴強調，如果台灣加入CPTPP對印太的進步與繁榮有幫助的話，他比較期待友盟國家能夠鼎力協助。

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