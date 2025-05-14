仍未收到WHA邀請函 我籲世衛：停止扈從中國

第78屆「世界衛生大會」（WHA）即將在5月19日至5月27日在瑞士日內瓦召開，我國今年也未受邀。外交部昨呼籲世界衛生組織（WHO）秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHO之外。圖為第77屆WHA。（路透檔案照）

2025/05/14 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕第七十八屆「世界衛生大會」（WHA）即將在十九日至廿七日在瑞士日內瓦召開，我國今年仍未受邀。外交部國組司副司長張芝颯昨呼籲世界衛生組織（WHO）秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHO之外；而台灣有能力與意願做出貢獻，會積極協助WHO的目標。

張芝颯於外交部例行記者會表示，我國推動參與WHO多年，台灣近年在國際支持獲得的成長已大幅提升，對於強化我國推案正當訴求以及國際能見度，都有相當大的助益，外交部今年也會做好推案的各項準備，落實總合外交，展現公衛醫療台灣隊的堅強實力，進一步爭取擴大國際對台灣的支持。

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邱泰源將率團赴日內瓦宣達

張芝颯說明，今年外交部及衛福部合作籌組的行動團，將由衛福部長邱泰源率團前往日內瓦宣達，並將舉辦一系列活動來彰顯台灣的正面形象；我國駐外各館處也透過媒體訪問、對外演講以及舉辦活動等方式，觸及駐在國不同社群及觀眾，來持續為我國際參與發聲。

針對中國在國際間刻意且有系統地錯誤詮釋聯大第二七五八號決議，矮化台灣、排除我國參與國際組織的權益。張芝颯強調，聯大第二七五八號決議全文一字未提台灣，沒有認定台灣是中華人民共和國的一部分，更沒有授權中共在聯合國體系代表台灣，只有台灣的民選政府才能代表台灣二三五○萬人民，北京的威權政府沒有權利干涉、限制台灣參加國際組織的權益。

張芝颯呼籲WHO秘書處停止扈從中國，將台灣排除在WHO之外，今年WHA的討論主題為「One World for Health」，外交部期盼WHO秘書處聚焦全球的健康福祉，而台灣也有能力與意願做出貢獻，會積極協助WHO的目標。

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