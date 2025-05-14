川普突然提「統一」總統府：美中談判未觸及台灣

針對美國總統川普表示，中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一與和平也非常有利」。總統府發言人郭雅慧表示，美國國務院對此已澄清，川普總統的發言是針對美中貿易關係進行說明，無涉台灣。（美聯社）

2025/05/14 05:30

美方對台承諾沒有任何改變

〔記者陳昀、黃靖媗／台北報導〕美國總統川普美東時間十二日談論美中貿易戰時，提及中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一與和平也非常有利」。總統府發言人郭雅慧昨對此表示，就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題，面對整體國際經貿變局，執政團隊會以確保國家利益和經濟穩定發展為前提，持續掌握情勢、穩健應對挑戰，請國人放心。

郭雅慧指出，美國國務院對此已澄清，川普總統的發言是針對美中貿易關係進行說明，無涉台灣，美方對台政策數十年來保持一致，強調台海和平與穩定是美國持久利益，反對任何一方片面改變現狀，美方對台承諾依然強勁，沒有任何改變。

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對於川普提及「統一」，外交部發言人蕭光偉也表示，就我方的理解，美中貿易談判過程中並沒有觸及台灣相關議題，美方也說明對台海和平穩定的期待，並反對透過武力或脅迫片面改變現狀。

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