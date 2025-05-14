為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    川普突然提「統一」總統府：美中談判未觸及台灣

    針對美國總統川普表示，中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一與和平也非常有利」。總統府發言人郭雅慧表示，美國國務院對此已澄清，川普總統的發言是針對美中貿易關係進行說明，無涉台灣。（美聯社）

    針對美國總統川普表示，中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一與和平也非常有利」。總統府發言人郭雅慧表示，美國國務院對此已澄清，川普總統的發言是針對美中貿易關係進行說明，無涉台灣。（美聯社）

    2025/05/14 05:30

    美方對台承諾沒有任何改變

    〔記者陳昀、黃靖媗／台北報導〕美國總統川普美東時間十二日談論美中貿易戰時，提及中國同意全面開放，對兩國都是好事，「對統一與和平也非常有利」。總統府發言人郭雅慧昨對此表示，就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題，面對整體國際經貿變局，執政團隊會以確保國家利益和經濟穩定發展為前提，持續掌握情勢、穩健應對挑戰，請國人放心。

    郭雅慧指出，美國國務院對此已澄清，川普總統的發言是針對美中貿易關係進行說明，無涉台灣，美方對台政策數十年來保持一致，強調台海和平與穩定是美國持久利益，反對任何一方片面改變現狀，美方對台承諾依然強勁，沒有任何改變。

    對於川普提及「統一」，外交部發言人蕭光偉也表示，就我方的理解，美中貿易談判過程中並沒有觸及台灣相關議題，美方也說明對台海和平穩定的期待，並反對透過武力或脅迫片面改變現狀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播