自由日日shoot》退役飛官變節淪共諜 竟輕判2年半

高等檢察署台中分署查獲台灣退役飛官史濬程，被中國情治人員收買，並吸收空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，洩漏空射型雄三反艦飛彈（見圖）等機密資料給中國。台中高分院審理昨天宣判，史男依違反國安法判刑二年六月，許男部分則移轉台中地院審理。（資料照，陳姓航迷提供）

2025/05/14 05:30

法界：不符合民主防衛 支持檢方上訴求重判

〔記者陳建志、王定傳／綜合報導〕台中高分檢查獲台灣退役飛官史濬程，被中國情治人員收買，並吸收空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，洩漏包括台灣因應中共戰機侵擾台灣的應對方案，以及雄三反艦飛彈部署等機密資料給中國，時間長達三年，台中高分院昨依違反國安法，將史濬程判刑二年六月。但律師黃帝穎批評，史男長期遭中共吸收涉收錢洩密，僅輕判二年六月，不符合民主防衛的世界趨勢，他支持檢察官上訴並請求重判。

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檢察總長：量刑是否過輕 值得討論

檢察總長邢泰釗則表示，此案量刑是否過輕，值得討論，但法院之前已裁定史十萬元交保，將請台中高分檢促請法院命史男配戴電子腳環，予以科技監控，以防止逃亡。

史濬程吸收現役軍官 刺探雄三飛彈等機密

據了解，已退伍的空軍少校飛官史濬程（五十歲），退伍後到中國發展，被中國情治人員吸收，擔任一家空殼公司的監事，史男領取的監事報酬，實際就是他吸收學弟，再把情報洩密給中國的賄款酬勞。

史男二○二一年接觸其學弟、空軍戰術管制聯隊管制官許展誠（廿九歲），史對許佯稱，他和美國軍方有交流，希望吸收許，提供空軍因應中共戰機擾台的具體作為及相關規定等秘密文件，並允諾給予報酬。

兩人遂透過LINE傳遞機密，還利用電子競技術語當暗語，史取得機密文件後，會把LINE的訊息刪除，再把機密文件交給中國情治人員，對方則交付史男逾一五○萬元台幣的報酬，史再轉交相關報酬給許男。

據了解，許男交付的機密資料，除了台灣應對共機擾台方案，也包括IDF戰機掛載空射型雄三反艦飛彈等機密資料。另外，史男也亟思擴大吸收現役軍官，二○二二年底還找以前的同學，蒐集OH-58戰搜直升機等演習訓練、換裝等機密資訊，但並未成功。

台中高分檢於去年八月搜索史的住處，查扣手機、筆電與隨身碟，並拘提傳喚許員到案，兩人被羈押後坦承犯行，之後史男十萬元交保，許員則持續羈押，台中高分檢依違反國安法與貪污治罪條例起訴。

台中高分院審理後，昨天宣判，史男涉犯兩案國安法，分別判刑十月、二年二月徒刑，合併執行二年六月，不法所得二一○萬元沒收，許男部分則移轉台中地院審理。

對於判決，有檢察官認為，法院認定史觸犯國安法為中國蒐集公務上應秘密文書既遂及未遂兩罪，未遂部分量刑十月、既遂部分判刑二年二個月，合併執行二年六月，量刑不排除是因被告自白認罪，但考量史等人洩漏的機密、時間，這樣的量刑是絕對無法遏止這類犯罪，恐對國家及人民造成極大的威脅。

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