日媒專訪》賴清德：若兩岸戰爭 必是中國有意為之

總統賴清德接受「日本經濟新聞社」專訪表示，如果兩岸真的變成全面性戰爭，也是中國假借擦槍走火有意為之。台灣、菲律賓、日本甚至美國應正視中國在灰色地帶軍演，並團結避免中國「由演轉戰」。（取自總統府官網）

2025/05/14 05:30

中國灰色地帶軍演 台日美菲應慎防「由演轉戰」

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德接受「日本經濟新聞社」專訪表示，如果兩岸真的變成全面性戰爭，也是中國假借擦槍走火有意為之，有問題的不會是台灣，台灣、菲律賓、日本，甚至美國應正視此事，並團結避免中國「由演轉戰」，此時不採取動作，情況可能越來越嚴重。

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期盼中國 正視中華民國存在的事實

談及總統大選期間曾說要招待中國國家主席習近平喝珍珠奶茶，賴清德表示，台灣社會是與人為善，所以很希望能與中國和平相處、和平共榮，他理解習主席要接受有一定的難度，但台灣社會的善意一直存在，過去二、三十年來，中國經濟發展最大外資就是台灣，台商賺錢、中國社會獲益更大。

賴說，期盼中國正視中華民國存在的事實，並了解台灣人民希望繼續過著民主、自由、人權的生活，只要對等、尊嚴、交流、合作，以對話取代對抗、交流取代圍堵的善意一直都存在。

賴清德提到，中國意圖併吞台灣不只文攻武嚇，長期的統戰滲透更是厲害，黑道組成的台灣統促黨、退役將領背景的復康聯盟黨及台灣軍政府都是中國外圍組織，因此他提出十七項國安策略，其中一項是恢復軍事審判，現役軍人涉及軍事犯罪應由軍事法庭審理，就是要表達台灣政府因應中國統戰顛覆台灣的決心。

賴清德強調，台灣一定會謹慎面對中國各項威脅，有問題的不會是台灣，如果真的擦槍走火變成全面性戰爭，也是中國假借擦槍走火有意為之。中國在東海、南海擴軍時，國際社會沒有制止；中國在台海演習時，國際社會也沒有強力防止，現在中國在灰色地帶軍演，不只侵擾台灣海峽、南海、東海，也已進行到日本海及韓國鄰海。

賴清德認為，此時台灣、菲律賓、日本，甚至美國都應正視且嚴肅看待這個事件，團結避免中國持續擴大灰色地帶侵擾，並避免中國「由演轉戰」，由演習轉化為戰爭，如果此時不採取動作，情況可能會越來越嚴重。

面對美中 是民主、獨裁的價值選擇

關於美國有分析指出，中國預計二○二七年具備侵略台灣的能力，賴清德表示，台灣做為被侵略與威脅的國家，只能做最壞的打算及最好的準備，這是他提出和平四大支柱行動方案的原因。

對於如何在美中之間做選擇，賴清德認為，台灣與日本，或是其他國家，不必然是在美國與中國之間做選擇，而是在決定，自己的國家要朝民主憲政體制，還是回頭走向專制獨裁政體，這其實是價值的選擇，而不是國家兩強之間的選擇。台灣直接面對中國的威脅，所以對民主與主權的捍衛、對民主自由體制的保護，還有人民生命財產的安全，選擇是很清楚的，相信日本應該也沒有其他選擇。

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