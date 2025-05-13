朱納粹說 時力等要求道歉

時代力量等政黨昨赴國民黨中央黨部前譴責國民黨不當類比納粹歷史、操弄歷史傷痛的失格言論，要求國民黨正式向國際社會與台灣社會嚴正道歉。（記者林欣漢攝）

2025/05/13 05:30

〔記者林欣漢、劉詠韻／台北報導〕國民黨主席朱立倫因以希特勒比喻總統賴清德，慘遭歐洲多國撻伐，時代力量黨主席王婉諭等人昨前往國民黨中央黨部前，譴責國民黨「不當類比納粹歷史、操弄歷史傷痛」的失格言論，要求國民黨及朱立倫正式向國際與台灣社會嚴正道歉。朱得知後反擊，稱這些小黨「都是民進黨的尾巴黨」、「看賴清德總統會不會讓他們有多一點工作可以做。」

朱反批：民進黨的尾巴黨

王婉諭表示，國民黨多次用納粹來比喻政局的不當言論，引起多國罕見表達抗議，國民黨用淡化及無感來面對自己在威權時代犯下的罪行，面對轉型正義時，總是非常輕蔑、積極抵制，甚至反過來指控受害者在受到殘酷對待、威脅利誘時的軟弱及配合，藉此來打擊政敵，完全不承認自己就是最需要負責的加害者。

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台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，國際社會強烈譴責朱立倫的不當言論，國民黨已經成為笑柄，也凸顯台灣的轉型正義尚未完成；呼籲所有的政黨領袖以身作則，摒棄極端且不當的煽動言論。

小民參政歐巴桑聯盟副秘書長沈佩玲呼籲國民黨面對錯誤、進行轉型正義，並立即向台灣人民及國際社會道歉。台灣基進黨主席王興煥表示，國民黨是類納粹的政黨，是操弄歷史傷痛的慣犯，更是一輛邁向毀滅的失速列車，但令人擔心的是，國民黨會拖著台灣一起毀滅。

朱立倫昨天上午前往台北市內湖區參加反對大罷免活動，對於基進黨、時代力量等小黨昨要求他及國民黨出面致歉，朱反指這些小黨都是民進黨的尾巴黨。朱說，透過每一次的出訪、交流，已經很清楚地告訴外賓，絕對找不到有任何的民主國家如執政黨對在野黨發動大罷免，這是獨裁者的作風。

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